Il re di Giordania, Abdullah II, incontra Meloni e Mattarella: “Grazie per gli aiuti dati dall’Italia a Gaza”

La visita

Il re di Giordania, Abdullah II, ha espresso oggi al capo dello Stato, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il suo apprezzamento per il ruolo umanitario dell’Italia a favore della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Il sovrano giordano, in visita istituzionale oggi a Roma, ha incontrato nel corso della mattinata prima il presidente della Repubblica al Quirinale e poi la premier a Palazzo Chigi. Mattarella ha sottolineato che per l’Italia “è molto importante poter mantenere uno stretto coordinamento con la Giordania, che sta svolgendo un’opera esemplare di raccordo, di mediazione e di collegamento nella regione (del Medio Oriente)”. Il capo dello Stato ha quindi affermato che l’Italia continuerà a sostenere “l’azione che la Giordania sta svolgendo con tanta importanza”. “Per l’Italia – ha detto Mattarella a re Abdullah II – è sempre un onore averla qui a Roma e per me un piacere darle il benvenuto al Quirinale. La sua presenza in questo momento di particolare difficoltà è per noi molto importante per poter scambiare delle opinioni e per analizzare insieme la complicata situazione in cui si muove il nostro comune vicinato”.

L’incontro al Quirinale con Mattarella

Durante l’incontro al Quirinale, il sovrano del Regno hashemita ha da parte sua evidenziato che l’Italia “gioca un ruolo estremamente importante e sarà un partner vitale per tutti”. “Sono tempi difficili per la nostra regione, ma ci sono tante opportunità se lavoriamo insieme per fare del mondo un posto migliore”, ha affermato re Abdullah. “Diamo molto valore alla nostra relazione speciale con l’Italia e con il governo. Per me è un’opportunità essere qui, per ringraziare il ruolo delle vostre Forze armate per aver fornito alcuni elicotteri che hanno operato insieme ai nostri per portare rifornimenti a Gaza alcune settimane fa”, ha aggiunto il re giordano.

In merito agli ultimi sviluppi nella Striscia, Abdullah II ha sottolineato la necessità “di raggiungere una tregua globale, mantenere il cessate il fuoco, sostenere la ricostruzione dell’enclave senza sfollare la popolazione e riprendere la fornitura di aiuti“. A questo riguardo, il sovrano ha elogiato l’impegno umanitario dell’Italia e il suo contributo al ponte aereo promosso dalla Giordania. Come riporta l’emittente giordana “Al Mamlaka”, durante il colloquio le parti hanno inoltre concordato sulla volonta’ di rafforzare le relazioni bilaterali e ampliare la cooperazione in diversi settori.

Abdullah II e il vertice a Palazzo Chigi con Meloni

Anche l’incontro a Palazzo Chigi con Meloni è stato focalizzato prevalentemente sulla situazione nella Striscia di Gaza, come riferito dalla presidenza del Consiglio attraverso un comunicato. A questo proposito, si legge, i due leader hanno espresso apprezzamento per la solida cooperazione tra le due nazioni nell’assistenza umanitaria, sia nel quadro dell’iniziativa italiana Food for Gaza, sia con l’iniziativa giordana per un ponte aereo, cui l’Italia ha contribuito con elicotteri resi disponibili dal ministero della Difesa. Meloni ha ribadito il pieno sostegno “all’importante ruolo svolto dalla Giordania nella regione mediorientale, come forza di pace e di dialogo”. I due leader hanno poi discusso della situazione in Siria, sottolineando la necessita’ della fine delle violenze e di un processo di transizione inclusivo che coinvolga tutte le componenti della società. In questo quadro le parti hanno osservato che resta cruciale la ripresa economica del Paese, anche nell’ottica di permettere un ritorno volontario, dignitoso, sicuro e sostenibile dei rifugiati in Siria. In conclusione d’incontro, nell’evidenziare l’eccellente stato delle relazioni bilaterali in tutti i settori, stando a quanto ha riferito Palazzo Chigi i due leader hanno concordato che la prossima riunione del Processo di Aqaba per il rafforzamento della cooperazione internazionale nel contrasto del terrorismo, con un focus sulla regione dell’Africa occidentale, si svolga a Roma nel corso dell’anno. Secondo l’emittente giordana “Al Mamlaka”, durante l’incontro Meloni ha ribadito il sostegno italiano “al ruolo centrale della Giordania in Medio Oriente e agli sforzi del Regno per raggiungere la pace e promuovere il dialogo”.