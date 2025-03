Calenda demolisce Conte e i grillini: “L’unico modo per avere a che fare con il M5S è cancellarlo” (video)

Perché non sta col campo largo

Il leader di Azione al congresso elogia - da avversario- gli sforzi di Meloni in politica internazionale. E attacca frontalmente la posizione di Giuseppi. Ai pentastellati riserva i commenti più duri. L'attacco al superbonus

Anche Carlo Calenda nel discordo d’apertura al Congresso di Azione delinea i fondamenti di una dialettica politica serrata ma civile. Lo fa – come ha fatto Meloni- rispondendo ai rumors degli ultimi giorni: “Siamo messi maluccio se mi hanno chiesto: ‘ma questa apertura a destra’? Ma qual è questa apertura? Ma come funziona questa democrazia, non si parla con l’avversario perchè è un nemico? Se funziona così la democrazia l’abbiamo già persa”. Il leader di Azione lancia vari segnali urticanti. Uno all’ex soldale terzopolista, l’altro a Giuseppe Conte. “Renzi ha fatto una scelta, quella di stare con campo largo, prima ancora quella di votare La Russa. E’ una scelta politica”. Una scelta che non è la sua. E con le parole che pronuncerà di seguito cala il sipario una volta di più sull’unità impossibile delle opposizioni, un campo ormai “balcanizzato”.

Calenda: Conte mentitore seriale

E se gli parli di campo largo, Calenda esplode e lancia un siluro a Giuseppe Conte: “Chiunque sostenga che esiste la pace senza la forza o è un ignorante che non conosce la storia; o è un pusillanime che vuole lucrare sul voto delle persone. Perché non stiamo nel campo largo? Perché l’unico modo per avere a che fare che con il M5s è cancellarlo. Amici del Pd ponetevi quindi voi il problema perché siete nel campo largo”, è la sua provocazione lanciata dal palco del congresso del suo partito. L'”allergia” ai metodi grillini di affossare ogni dibattito serio è atavica nel leader di Azione. Dunque, parla dei piani di riarmo dell’Europa: “Penso che più noi siamo forti, più noi siamo pronti e meno rischi di guerra ci sono. Questa è la storia degli ultimi 80 anni”. Nel momento in cui Calenda ha attaccato il Movimento 5 Stelle e in particolare il superbonus, Meloni e Crosetto in sala hanno applaudito. “Se poi chi lo afferma è uno che ha buttato 100 milirdi in bonus edilizi è un mentitore seriale”. Passaggio molto duro contro il M5S.

Da Calenda siluro a Conte e al superbonus

Ritornando sui leader con i quali è possibile dialogare ad ampio raggio sia pur nelle distinzioni, Calenda, rende onore al merito al premier Meloni. “E” una nostra avversaria, ma con gli avversari si parla. Se no dobbiamo chiudere il Parlamento. Serve il dialogo. Se non c’è dialogo in un momento come questo, con la guerra in Ucraina, con la guerra in Medio Oriente, con una situazione economica drammatica allora chiudiamola questa democrazia. Non c’è democrazia senza confronto”. Per questo – dice- “Sono contento di avere qui la presidente del Consiglio, perché sostenere l’Ucraina, mandare aiuto all’Ucraina non è una cosa popolare né facile. Voglio riconoscerlo”.

Poi ribadisce la sua opinione sull’amministrazione Usa: “Io sono un atlantista ma quello che Trump vuole fare è demolire l’Europa e depredarla insieme a Putin”, è il suo punto di vista. Però proprio per questo afferma di apprezzare la postura del presidente del Consiglio. “Se fossi al posto di Giorgia Meloni proverei a tenere questo rapporto fino all’ultimo: lo stanno facendo Macron e Starmer, non ci inventiamo eccezionalismi, tutti stanno appresso agli Stati Uniti. Ma ai bulli si risponde con la forza”. Quindi, conclude con una legnata ai metodi della sinistra : “Per noi viene sempre prima l’interesse nazionale” e “non credo che l’opposizione possa essere nutrita solo da attacchi personali. Qui ci si confronta con rispetto con persone che hanno vinto le elezioni e hanno il diritto e il dovere di governare; e che hanno una opposizione intransigente ma di merito”.