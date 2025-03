Arianna Meloni, orgoglio d’Italia: “Forti e umili, con il nostro governo anche il Sud sta risorgendo”

FdI a Napoli

Orgoglio d’Italia, per il presente, ottimismo sull’Italia, per il futuro. La convention di FdI a Napoli si chiude con un messaggio chiaro: il partito rivendica i successi ottenuti finora e rilancia sulle riforme, con l’intenzione di consolidare il proprio operato nei prossimi anni. “C’è ancora tanto da fare e lo faremo. Avremmo potuto fare di più se non fossero stati buttati 200 miliardi di euro in bonus, ma oggi siamo qui, con i piedi ben piantati a terra e umili” ha concluso Arianna Meloni, invitando la platea a guardare con fiducia al futuro, con il mare del Golfo di Napoli sullo sfondo e la sfida prossima, ormai, per le Regionali in Campania.

Arianna Meloni e il Sud che riparte alla convention di Fratelli d’Italia a Napoli

“Il Mezzogiorno italiano sta vivendo una nuova fase di crescita economica e occupazionale”, dice la responsabile nazionale delle adesioni del partito e segretaria politica, che ha sottolineato i risultati raggiunti dal governo negli ultimi due anni e mezzo. “Il Sud è ripartito, è tornato ad essere la locomotiva dell’Italia. Sono tornati gli investitori, è tornata l’occupazione che cresce più al Sud che al Centro-Nord” ha affermato, evidenziando come il governo abbia invertito la rotta di un Paese che, a suo dire, era allo sbando. Secondo Meloni, i dati sull’occupazione parlano chiaro: “Abbiamo un milione di posti di lavoro in più in due anni e mezzo di governo, 24 milioni di italiani oggi sono al lavoro. È cresciuto anche il lavoro femminile, grazie a politiche di sostegno alle donne, e il lavoro a tempo indeterminato.”

L’esponente di FdI ha poi rivendicato i meriti il superamento del Reddito di Cittadinanza, sostenendo che “lo Stato non deve dare una mancetta per stare sul divano, ma deve offrire la possibilità di lavorare”. A tal proposito, ha ricordato l’introduzione del “reddito di inclusione”, che punta a favorire l’inserimento lavorativo.

Riforme e prospettive future

Oltre all’occupazione, la convention di Fratelli d’Italia ha toccato il tema delle riforme istituzionali e fiscali. “Questa sarà la stagione delle riforme. Il premierato è la riforma che consentirà agli italiani di eleggere governi stabili e coerenti con il programma elettorale” ha dichiarato Meloni. Sul fronte della giustizia, ha poi aggiunto: “È una riforma che il Paese aspetta da 30 anni, così come quella fiscale. Inoltre, continueremo a lottare contro l’immigrazione clandestina: il nostro modello Albania è stato preso ad esempio anche dall’Europa”.

Il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale

Un altro tema centrale dell’evento è stato il posizionamento dell’Italia nello scenario geopolitico. Meloni ha sottolineato il ruolo di primo piano ricoperto dal governo di Giorgia Meloni, definendola una leader stimata a livello internazionale: “Ci avevano detto che saremmo stati isolati, invece Giorgia Meloni ha riportato l’Italia al centro dello scacchiere internazionale.”

Sulla questione della difesa e del riarmo, ha risposto alle critiche di Giuseppe Conte: “Quando era al governo firmava accordi sulle armi in piena pandemia. Ora dice che non dobbiamo parlare di sistemi di difesa: quindi dovremmo rompere con l’Occidente? Se la Cina volesse comandare a casa nostra, cosa facciamo, cantiamo tutti insieme ‘Imagine’?” ha ironizzato tra gli applausi dei militanti.

Unità della maggioranza e attacchi all’opposizione

A ribadire la compattezza del governo è intervenuto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, che ha respinto le accuse di instabilità della maggioranza: “Ci confrontiamo, troviamo soluzioni per gli italiani. La sinistra spera nei nostri problemi, ma poi vedo litigare loro”. Donzelli ha anche parlato della riforma della giustizia, sottolineando la volontà del governo di proseguire senza farsi condizionare: “Noi non siamo ricattabili e facciamo quello che dobbiamo fare”.