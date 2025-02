Verona, maltrattamenti in una scuola materna, arrestata la maestra dopo le denunce dei genitori

Maltrattamenti ai piccoli alunni della materna. È questa l’accusa rivolta a una maestra di 44 anni di Mozzecane finita ai domiciliari, che lavorava in un asilo di Povegliano Veronese. L’inchiesta della Procura di Verona è nata dalla denuncia di alcuni genitori i che avevano riscontrato disagi e problematiche nei loro figli. Ascoltate le testimonianze dei famigliari i carabinieri hanno svolto accertamenti e posizionato delle telecamere nelle aule in cui la maestra lavorava. Sono bastati un paio di mesi per raccogliere materiale che il magistrato ha ritenuto sufficiente per far emettere il provvedimento di arresto ai domiciliari a carico della maestra. Da circa vent’anni in servizio nella scuola materna.

Verona, arrestata una maestra della materna per maltrattamenti

I genitori dei bambini, in una chat di gruppo, avevano scritto che “qualcosa che non funzionava”, che “i piccoli piangevano spesso e vomitavano prima di essere portati” a scuola, che “venivano lasciati piangere fino allo sfinimento e che qualcuno si addormentava stremato sul pavimento del bagno”. Tra gli episodi riferiti anche bimbi presi per il cappuccio della felpa e messi in castigo “a pensare a quello che avevano combinato”. L’indagata ora deve rispondere del reato che punisce chiunque “maltratta una persona della famiglia o comunque convivente. O una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.