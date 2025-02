Istanbul, morte celebrale per il figlio dello chef Minguzzi: l’agonia del 14enne accoltellato per un diverbio

Un filo di speranza si spezza nel silenzio ovattato di un reparto d’ospedale. Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne italo-turco brutalmente accoltellato a Istanbul il 24 gennaio, in stato di morte cerebrale da ieri. Lo conferma una persona vicina alla famiglia, informata sui fatti, mentre nelle scorse ore i media turchi avevano già diffuso la notizia del suo decesso. Un aggiornamento che chiude il cerchio su una violenza senza senso, documentata nei minimi dettagli dalle telecamere di sicurezza: cinque coltellate inferte al petto, poi il calcio di un altro ragazzo quando la vittima era già a terra, inerme.

Un’aggressione senza scampo

Il ragazzo, figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, era stato ricoverato in terapia intensiva con danni devastanti a polmoni, cuore e reni. Un corpo giovane e forte, ma non abbastanza per sopportare un attacco così feroce. Tutto era iniziato con un diverbio, un contrasto banale tra adolescenti nel mercato di Kadikoy, sulla sponda anatolica del Bosforo. Un pretesto, trasformato in tragedia.

Mattia si trovava lì con due amici per acquistare accessori per il suo skateboard. Poi la scintilla. La violenza brutale di due ragazzi di 15 e 16 anni. Ma nessuno ha alzato un dito, nessuno ha gridato, nessuno ha tentato di frapporsi. Solo l’indifferenza.

Un epilogo già scritto per Minguzzi

Le condizioni del ragazzo erano apparse disperate sin da subito. I medici hanno lottato, ma ieri è arrivata la diagnosi che nessuno avrebbe voluto sentire: morte cerebrale. Un annuncio che fa male.

Gli aggressori

I due aggressori, arrestati poco dopo l’accoltellamento, sono in carcere. Un dettaglio che ora però suona superfluo, perché la giustizia può punire, ma non può restituire ciò che è stato strappato ad un padre e una madre.

Un dolore che lascia senza parole

I genitori chiusi nel silenzio, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Forse perché davanti al dolore è difficile trovare le parole.