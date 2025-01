Accoltellato 5 volte e preso a calci quando è a terra: brutale aggressione al figlio di uno chef italiano a Istanbul

Un’aggressione brutale, che al sanguinoso attacco all’arma bianca ha unito alle coltellate anche le percosse, con calci inferti dagli alla vittima quando era inerme in terra. Un accanimento e una violenza cieca, quella degli aggressori sul povero Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar, che ha lasciato il segno: il giovane, colpito con almeno 5 fendenti che lo hanno raggiunto al petto, ha riportato ingenti danni a polmoni, reni e cuore, ed è ricoverato in un ospedale turco in gravi condizioni.

Un pestaggio che si trasforma rapidamente in un massacro, quello inferto venerdì scorso al 14enne a Istanbul, precisamente nel quartiere di Kadikoy dove, secondo quanto riferiscono i media turchi sulla base delle ricostruzioni degli investigatori al lavoro sul caso, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato un banale diverbio, poi degenerato in lite. E tracimato addirittura nella feroce aggressione appena descritta.

Mattia Ahmet, che vive con la sua famiglia nel distretto di Beyoglu, si era recato al mercato di Kadikoy (Sali Pazari) con due amici per acquistare attrezzature e accessori per uno skateboard. Secondo la ricostruzione dei media locali è in una di quelle vie che sarebbe scoppiato un alterco per futili motivi con altri due giovani di 15 e 16 anni, culminato poi nell’accoltellamento, reiterato almeno 5 volte. Una sequenza dell’orrore che comunque non è sfuggita all’occhio telematico delle telecamere di sicurezza del mercato che hanno ripreso tutto.

Proprio come passanti e residenti nella zona hanno assistito alla sanguinosa aggressione, senza che nessuno intervenisse. Poi, nel giro di breve, due aggressori sono stati arrestati. Intanto il giovane figlio del cuoco italiano versa in gravi condizioni in un reparto di rianimazione…