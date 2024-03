Torino, brutale aggressione a colpi di machete. Gamba amputata a un 24enne. Si cercano gli aggressori

E’ stata amputata la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete, mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L’intervento è durato circa quattro ore e i chirurghi dell’ospedale Cto hanno amputato la parte della gamba sinistra, sotto il ginocchio. Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata, mentre gli uomini della squadra mobile della Questura di Torino stanno dando la caccia ai due aggressori, che lunedì pomeriggio gli hanno atteso un agguato in via Panizza, alla periferia del capoluogo piemontese.

Quando il 24enne era arrivato all’ospedale la gamba era già sub amputata ed era stato subito sottoposto a un delicato intervento di chirurgia all’arto inferiore sinistro per rivascolarizzarlo. Poi le condizioni, anche perché aveva perso troppo sangue, sono peggiorate, fino alla decisione di amputargli la gamba.

Secondo il racconto dei testimoni il ragazzo a terra implorava l’aggressore di fermarsi. Più volte gli ha detto “smettila, non ti denuncio”. Il giovane sceso dallo scooter aveva infatti minacciato di infliggergli altri fendenti se avesse raccontato qualcosa alle forze dell’ordine. «Ho sentito delle urla e ho visto due persone a bordo di un motorino – ha raccontato un altro residente di via Panizza -. Erano giovani e uno dei due è sceso e ha colpito ripetutamente quel ragazzo lasciandolo in una pozza di sangue gigantesca».

Gli agenti delle volanti – riferisce il Corriere – hanno subito interrogato la fidanzata della vittima, che ha confermato di aver riconosciuto l’aggressore che, nei giorni scorsi, avrebbe già minacciato O.B. Si tratterebbe di un ventenne che adesso è ricercato dalla polizia assieme al suo complice, ma entrambi, almeno per il momento, non sono rientrati a casa e sono riusciti a far perdere le loro tracce. La brutale vendetta sarebbe stata originata da un apprezzamento fatto dalla vittima alla fidanzata del ventenne ricercato.