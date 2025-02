Il “bestiario” di Sanremo: dal cavallo di Benigni alle papere di Travolta. Ma con Topo Gigio il festival sorprende ancora

Annunciati i duetti per la serata delle cover di Sanremo, tra i grandi nomi spunta quello di Topo Gigio. Il celebre pupazzo si esibirà con Lucio Corsi, sulle note di Nel blu dipinto di blu. “Anche i topi possono volare. Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Inoltre, Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone”, ha scritto Lucio Corsi. Boom d’interazioni social e giocatori del FantaSanremo in visibilio. Dopo l’annuncio, 100mila nuove squadre sono state create in meno di 24 ore. A poco più di una settimana dall’inizio, il Festival della musica, e del trash, si preannuncia ricco di momenti sorprendenti. A Carlo Conti il compito di dirigere e rilanciare la kermesse.

Scandali veri e presunti delle ultime edizioni di Sanremo

Una ricerca di scoop e share, incentivata dalla nascita del FantaSanremo e dal potere dei social media. E l’opinione pubblica si divide tra indignazioni e approvazioni. Nel 2023 Rosa Chemical, noto per il suo stile provocatorio e fluido, nel corso dell’esibizione si avvicinò a Fedez e, dopo essersi fatto sculacciare, lo coinvolse in un bacio appassionato. Nel 2020 Morgan salì sul palco dell’Ariston insieme a Bugo per esibirsi col brano Sincero. Durante la performance Morgan modificò le parole del brano, inserendo versi polemici contro il suo compagno. Bugo “scappò” dietro le quinte e la frase “Dov’è Bugo?” fece il giro del mondo. Nello stesso anno, Blanco distrusse la scenografia, prendendo a calci e rovesciando le numerose rose poste sul palco. Il pubblico ha reagito con fischi e insulti, Blanco si è difeso così: “Non sentivo la mia voce e allora mi sono divertito comunque”. Quanto agli outfit, in tempi recenti ha fatto molto discutere Achille Lauro in una tuta aderente color carne, volta a richiamare l’iconografia di San Francesco.

Dalla pancia della Bertè a Cavallo Pazzo: i colpi di scena delle edizioni che furono

Ugualmente dibattuto il caso dell’invito di Amadeus a John Travolta a eseguire Il ballo del Qua Qua, conclusosi con la richiesta di rimozione del siparietto dalle piattaforme Rai da parte dell’attore americano. Benigni, nel periodo in cui fu chiamato a condurre il programma, si rese protagonista di un lungo bacio con la valletta Olimpia Carlisi e chiamò il papa dell’epoca “Woytilaccio”, rendendo indimenticabile l’edizione del 1980 e dando il via a una serie di performance all’Ariston rimaste nella storia della tv, dagli “approcci” con Pippo Baudo all’ingresso a cavallo nell’edizione dei 150 anni dell’unità d’Italia. Tornando agli anni Ottanta, Loredana Bertè, nell’86, salì sul palco con un attillato vestito nero, mettendo in mostra un inaspettato pancione. Una finta gravidanza che suscitò scandalo immediato. Cavallo Pazzo, attivista e militante politico vicino ai radicali, salì sul palco senza autorizzazione, rubò il microfono a Pippo Baudo e iniziò a urlare che il festival fosse truccato.

Ma c’è sempre chi spera che la musica torni protagonista

E la musica? C’è anche quella. Che il Festival torni ad essere il simbolo della musica italiana è l’auspicio di molti. Forte il dibattito sulla scelta degli artisti in gara e sulla necessità di indirizzare i brani verso temi che non inneggino alla violenza e non abbiano sfondo politico. Il sottosegretario leghista Alessandro Morelli, ritenendo l’orientamento dell’evento eccessivamente politicizzato e orientato a sinistra, ha proposto una sorta di Daspo per gli artisti che usano l’Ariston come palco politico. Sull’avvento del rap a Sanremo si è espresso il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. Fedez “non è un cantante secondo me, lui parla, è come me, racconta una roba. Jovanotti – ha detto l’esponente azzurro – è un cantante, ma ogni tanto fa anche rap”.