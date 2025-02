Fincantieri, senso di appartenenza record: il 79% dei dipendenti è “orgoglioso” del gruppo

Partecipazione e senso di appartenenza dei dipendenti senza precedenti. Fincantieri, leader mondiale della navalmeccanica ad alta complessità, presenta i risultati della Employee Engagement Survey 2024, la terza su scala globale. Numeri che confermano il trend positivo registrato negli ultimi anni con un incremento significativo in tutti i principali indicatori e un livello di partecipazione senza precedenti. Il tasso di engagement – si legge in una nota del gruppo – ha infatti raggiunto l’84%, con oltre 17.500 dipendenti coinvolti e una forte partecipazione proveniente dai cantieri del Gruppo, registrando un aumento di oltre 9 punti percentuali rispetto al 2022.

Fincantieri presenta i risultato della Employee Engagement Survey 2024

I risultati del sondaggio condotto da Mercer, leader globale nella consulenza sul Capitale Umano con oltre 400 aziende clienti in Italia e 30.000 nel mondo, mostrano, per il secondo anno consecutivo, un miglioramento in tutte le 11 dimensioni analizzate (tra queste: “etica, cultura e valori”, “sicurezza” passando attraverso “diversità, equità e inclusione”), con 9 di esse in linea o superiori alla media del settore manifatturiero. Il dato più significativo, che riflette il forte senso di appartenenza, l’orgoglio e la dedizione di ogni persona del Gruppo Fincantieri, è quello relativo al livello di engagement che ha raggiunto il 78%, registrando un costante incremento pari al 6% rispetto al 2022. Questo traguardo – sottolinea il comunicato – ha consentito a Fincantieri di superare con due anni di anticipo l’obiettivo fissato nel proprio Piano di Sostenibilità.

In aumento il tasso di engagement che tocca il 78%

A trainare la crescita evidenziata dal sondaggio sono stati parametri come la percezione del lavoro come significativo e motivante, il riconoscimento dell’importanza del proprio contributo (+11 sopra la media di settore), il rafforzamento dell’identità di Gruppo e il senso di appartenenza. Il 79% dei dipendenti si è, infatti, dichiarato orgoglioso di far parte di Fincantieri e di contribuire a fare in modo che sia un’eccellenza a livello globale. Un altro indicatore rilevante e in costante crescita è quello legato all’efficacia del top management, cresciuto del’11% rispetto al 2022, segnando un miglioramento significativo in tutte le geografie e superando del 4% la media del settore. Questo risultato è legato non solo al buon andamento del business, ma anche a un crescente senso di fiducia nel futuro dell’azienda, +6% rispetto al 2022, e a una maggiore chiarezza su obiettivi e strategia, +9% rispetto al 2022.

Sale: i dati confermano la nostra cultura basata sulla partecipazione e la valorizzazione delle compentenze

Grande soddisfazione da parte di Luciano Sale, direttore Human Resources and Real Estate. “L’overview che emerge dall’indagine effettuata sul clima aziendale conferma l’importanza di una cultura fondata sulla partecipazione delle persone, sulla valorizzazione delle competenze e sulla condivisione degli obiettivi. Il costante miglioramento degli indicatori rappresenta per noi uno stimolo a proseguire in questa direzione, continuando a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, accogliente, innovativo e orientato alla crescita sostenibile, certi che il successo del Gruppo passi anche attraverso il talento e la motivazione”.

Leader in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega oltre 11.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro. Numeri che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in tutto il mondo e oltre 22.000 lavoratori diretti.