Cosenza, spari contro giornalisti Rai e Mediaset: si stavano occupando dei fratellini maltrattati

Attimi di paura e grave intimidazione questo pomeriggio a cronisti e troupe nell’esercizio del loro lavoro. Colpi di fucile a pallini, mercoledì 5 febbraio, a Paola nel Cosentino contro Vincenzo Rubano, inviato della trasmissione televisiva ‘Pomeriggio Cinque’ e contro la troupe del programma di Rai 1 ‘Storie Italiane’ . Entrambi erano impegnati in un caso molto delicato sul caso dei fratellini, che sarebbero stati maltrattati in famiglia. Sia la troupe di Mediaset che quella della Rai avrebbero voluto intervistare il padre biologico dei piccoli. Dalla finestra dell’abitazione però, dei colpi sordi hanno allarmato Rubano che, insieme alla troupe, si è allontanato e si è messo al sicuro.

Spari contro troupe Rai e Mediaset

Indagini in corso a Paola nel Cosentino. Da quanto trapela, i presenti avrebbero dichiarato di aver sentito dei rumori, simili a colpi d’arma da fuoco, provenire da un canneto nei pressi dello stabile, che si trova alla periferia della cittadina tirrenica. Sul posto però, al momento, non sono stati rinvenuti bossoli o proiettili. All’esito di una perquisizione all’interno dell’appartamento dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto una carabina ad aria compressa, arma di libera vendita e, pertanto, regolarmente detenuta. Tuttavia, gli investigatori non sono ancora in grado di confermare se sia stato proprio il padre dei bambini a far partire dei colpi all’indirizzo delle due troupe. (Video Adnkronos)

Arriva immediata la solidartietà e la vicinanza di Unirai: “Siamo con il collega di Storie Italiane Vito Francesco Paglia e con gli operatori Riccardo Nava e Stefano Currò ai quali offriamo tutto il nostro supporto ed esprimiamo piena solidarietà. Quanto accaduto oggi a Paola, in provincia di Cosenza, è gravissimo. Ci aspettiamo che sull’episodio, già denunciato, sia fatta piena luce in tempi rapidi”. Le parole di Francesco Palese, segretario del sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. “É assurdo – ha raccontato al sindacato Vito Francesco Paglia – come al tentativo di porre una domanda durante un’inchiesta giornalistica su presunti maltrattamenti ai danni di minori la risposta siano stati tre proiettili di piombo sparati da una finestra. Sono stati attimi concitati per tutti noi. Ma questo non ci impedirà di continuare a svolgere con grande dedizione e la necessaria serenità il nostro lavoro.”

Eleonora Daniele: “Rabbia e paura”

“Siamo molto arrabbiati e soprattutto esprimo, come conduttrice del programma, la solidarietà verso i miei inviati, gli operatori e colleghi perché hanno vissuto attimi di grande tensione e di grande paura”. Così all’Adnkronos Eleonora Daniele, conduttrice del programma di Rai 1 ‘Storie Italiane’. “Nessuno è stato ferito, l’operatore è stato sfiorato dai pallini – racconta Eleonora Daniele – una reazione, un’aggressione inaspettata quella del padre biologico di questi bambini. Noi eravamo andati lì con tranquillità e mai avremmo pensato ad una reazione del genere. Tra l’altro, come si vede anche dal video, un’aggressione che è continuata a lungo, tanto che gli inviati e l’operatore si sono dovuti fare scudo camminando vicino al muretto della casa e aspettando l’arrivo dei carabinieri che hanno subito messo in sicurezza la troupe”.