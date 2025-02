Barbara Berlusconi nel Cda del Teatro alla Scala. Gasparri: “Scelta saggia”

Barbara Berlusconi, terzogenita del Cavaliere, è stata nominata componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano. La decisione è stata presa dalla Regione Lombardia, con un decreto firmato dal presidente Attilio Fontana. “Alla dottoressa Berlusconi – commenta il governatore– i migliori auguri di buon lavoro. E’ manager di qualità”.

Il curriculum

Laureata in Filosofia a pieni voti, Barbara Berlusconi, 40 anni, è da sempre vicina al mondo della cultura, arte contemporanea e teatro in particolare. È socia della Cardi Gallery, galleria d’arte con sedi a Londra e a Milano. Come manager è presente nel consiglio amministrazione di Fininvest dal 2003. È stata inoltre amministratrice delegata del Milan e oggi riveste l’incarico di amministratrice delegata della Holding Italiana Quattordicesima, società di investimento in private equity e venture capital che ha partecipazioni in numerose aziende e società, in Italia e nel mondo. L’imprenditrice milanese è inoltre attiva nell’ambito del sociale, dove finanzia attività educative e di recupero di ragazzi in difficoltà. Un curriculum di tutto rispetto improntata alla managerialità.

Ancora nulla è trapelato sui due membri che nominerà il ministro della Cultura Alessandro Giuli. L’ultima riunione del board scaligero, il 5 febbraio scorso, ha sancito la fine della sovrintendenza di Dominique Meyer, a fine mese lascerà il Piermarini. A prendere le redini del tempio della lirica, come deciso a maggio scorso dal Cda, sarà Fortunato Ortombina, ex-guida della Fenice di Venezia.

Soddisfazione per la nomina della figlia più piccola di Silvio Berlusconi in Forza Italia: dalla vicepresidente del Senato Licia Ronzulli al vicesegretario nazionale di Forza Italia Stefano Benigni; fino a Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi e capo delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia. Barbara Berlusconi – è la convinzione – “con la sua solida esperienza manageriale porta con sé competenze che daranno nuova forza e visione a una delle istituzioni artistiche più prestigiose al mondo.

“Energie nuove e professionalità

“La nomina di Barbara Berlusconi a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano premia la professionalità e le grandi capacità manageriali dimostrate negli anni”, riconosce il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati. È sempre un grande piacere vedere la famiglia Berlusconi ricoprire incarichi di tanto prestigio al servizio della comunità e delle istituzioni”. Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati. Reagisce positivamente alla nomina anche il sindaco Sala, che parla di una decisione vincente, oltre che lungimirante: la Scala potrà contare su nuove competenze e su una nuova linfa che, certamente, contribuiranno a espandere il suo prestigio in tutto il mondo: buon lavoro a Barbara Berlusconi e a tutto il Consiglio”.