Attentato a casa dell’eurodeputato di FdI: arrestato il pregiudicato che appiccò il fuoco

Un volto, un nome, un arresto. Le indagini sulla notte del 30 novembre scorso, quando il portone dell’abitazione dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Ventola è stato avvolto dalle fiamme, hanno finalmente un presunto colpevole. In manette è finito Oronzo Forte, 52enne di Canosa di Puglia, con un curriculum penale tutt’altro che immacolato. L’accusa: danneggiamento a seguito di incendio. Ma la lista delle contestazioni è più lunga. Sembra, infatti, che sia ritenuto responsabile anche di una rapina in un supermercato della città, consumata lo scorso settembre, e di un altro incendio doloso, appiccato all’ingresso di casa di un dirigente del comune di Canosa.

Le telecamere lo inchiodano: viene arrestato il pregiudicato

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Canosa non hanno lasciato scampo all’uomo. L’occhio elettronico delle telecamere di videosorveglianza sparse per la città ha fatto emergere la verità: si vede l’uomo che si avvicina verso casa Ventola, cosparge il legno la porta con un liquido infiammabile e poi appicca il fuoco. La sagoma, il passo, la gestualità: gli investigatori hanno messo insieme i pezzi fino ad arrivare all’identificazione di Forte.

Un’operazione certosina, che ha consentito di ricostruire anche gli altri reati di cui l’uomo è accusato. Il criminale, infatti, sarebbe lo stesso che, qualche mese prima, aveva preso l’alimentare della zona minacciando il personale per portarsi via l’incasso. E non solo: avrebbe replicato il copione incendiario ai danni di un dirigente comunale, segno di una pericolosità non occasionale.

Ventola: “Un sollievo per tutti, anche per Canosa”

Dopo la notizia dell’arresto, Francesco Ventola ha voluto ringraziare la Polizia e gli inquirenti, che con professionalità hanno «assicurato alla giustizia l’esecutore del danneggiamento del portone della mia abitazione a Canosa».«È un sollievo — conclude —, non solo per noi, ma per tutta la comunità canosina».