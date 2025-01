Salta un cavo della seggiovia di Astùn, gli sciatori si lanciano nel vuoto: il video della tragedia spagnola

Dai Pirenei arrivano immagini che evocano la strage del Mottarone: un incidente a una seggiovia nella stazione sciistica di Astún (Huesca), nel nord-est della Spagna, ha provocato decine di feriti, di cui 17 gravi, secondo la Delegazione del Governo di Aragona. La Guardia Civil sostiene che ”una seggiovia è caduta da un’altezza di 15 metri”, ma le ragioni dell’incidente sono ancora sconosciute. Lo riporta El Pais.

“La gente si è lanciata nel vuoto”

Secondo il governo di Aragona, ci sono nove feriti molto gravi e otto feriti gravi, ma il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente mentre continuano le operazioni di soccorso. Il ferito più grave è una donna che è stata trasportata in elicottero all’ospedale Miguel Servet di Saragozza. Sono stati attivati cinque elicotteri: due di Aragona, uno medico e uno di soccorso della Navarra, uno del Gruppo di soccorso e intervento in montagna della Guardia Civil. Nella zona sono stati dispiegati anche vigili del fuoco, psicologi e 24 ambulanze di supporto vitale di base. La stazione sciistica è stata chiusa al pubblico e già evacuata.

Un testimone di Astùn: “Ho visto saltare un cavo della seggiovia”

Un giovane, testimone degli eventi, ha raccontato alla televisione pubblica Tve di aver visto saltare un cavo nel meccanismo della seggiovia. “All’improvviso le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava”, ha raccontato. Secondo quanto riportato dai media, sono stati mobilitati cinque elicotteri e circa dieci ambulanze per evacuare i feriti negli ospedali più vicini.

“Eravamo in sella e ha iniziato a scendere, era come se stessimo cadendo in caduta libera e poi è iniziato l’effetto altalena, da una parte all’altra, è stato un momento di panico”, spiega al quotidiano El Pais uno sciatore che si stava dirigendo verso la sua terza discesa della giornata sulla seggiovia ad Astùn. “In quel su e giù, c’è stato un momento in cui dovevi prendere una decisione, se saltare o continuare e ho visto 60 persone lanciarsi da altezze considerevoli”, dice questo testimone, che è rimasto illeso. Dopo l’incidente, lui e sua moglie sono rimasti sulla sedia per un’ora e mezza fino a quando non sono stati salvati.