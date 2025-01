Mano durissima contro Alemanno: resta in carcere. L’avvocato: “Decisione che stupisce, come l’arresto a Capodanno”

Resta in carcere l’ex sindaco Gianni Alemanno, arrestato la notte del 31 dicembre scorso dopo la revoca dei servizi sociali. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Roma, sciogliendo la riserva sull’udienza di venerdì scorso. L’ex sindaco di Roma, che doveva svolgere attività presso la struttura “Solidarietà e Speranza”, che si occupa di famiglie in difficoltà e di vittime di violenze, la notte della vigilia è stato portato a Rebibbia con l’accusa di aver presentato falsa documentazione per giustificare impegni lavorativi ed evitare i servizi sociali.

Il Tribunale di Sorveglianza conferma il carcere per Alemanno

Oltre ad aver confermato per Alemanno la misura più dura per la violazione che gli è contestata, il tribunale di sorveglianza di Roma non gli ha neanche riconosciuto i 4 mesi di detrazione pena per il periodo già svolto ai servizi sociali prima delle contestazioni, come era stato chiesto dalla Procura. Secondo il Tribunale di Sorveglianza, Alemanno avrebbe commesso una «gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte» e deve scontare in carcere la condanna a un anno e 10 mesi per il reato di traffico di influenze.

L’avvocato difensore: «Decisone che stupisce, al pari dell’arresto la notte di Capodanno»

«Stupisce, al pari di un arresto la notte di Capodanno, che non sia stato considerato neppure il parere del Procuratore generale che salvava il primo periodo di affidamento», ha commentato il difensore di Alemanno, l’avvocato Cesare Placanica. «Forse, considerando che il reato di Alemanno è stato quello di avere chiesto una anticipazione di pagamenti per fatture riconosciute dalle stesse sentenze di condanna come vere, si potevano sanzionare le sue trasgressioni con la detenzione domiciliare senza sbatterlo al carcere, soprattutto in un momento di disperato sovraffollamento che dovrebbe evitare ogni carcerazione non assolutamente necessaria», ha detto ancora Placanica.