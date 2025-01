“Il mondo al contrario” diventa un marchio: Vannacci registra il logo a livello europeo

La scritta “Il mondo al oirartnoc” con quest’ultima parola “contrario” che si legge da sinistra a destra, il tutto in caratteri maiuscoli su due righe, con accanto un cerchio nero contornato dal colore arancione. È il logo depositato alla fine dello scorso novembre dal generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, che ha messo in sicurezza il suo “marchio” di fabbrica che contiene il titolo del suo best seller, pubblicato nel 2023.

La richiesta di registrazione del marchio, di cui ha dato conto l’AdnKronos, che ha potuto visionarla, è stata fatta presso l’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Il generale ha associato al marchio, che dovrebbe vedere l’approvazione entro marzo, una serie di categorie tra cui “abbigliamento”, “attrezzature sportive”, “gestione di beni”, “assistenza finanziaria” e “organizzazione di manifestazioni culturali di comunità”. Insomma, potrebbe non esser da escludere anche il lancio di una prossima linea di “merchandising”.

Il logo già usato per il prossimo meeting

Il nuovo logo di Vannacci è presente anche nel volantino, che dà appuntamento per l’assemblea regionale della Campania del comitato “Mondo al contrario”, convocata per l’8 gennaio a Vietri sul mare, nel Salernitano, dove sarà presente lo stesso generale.