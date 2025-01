Germania, sondaggio choc per la sinistra: il 70% vuole la linea dura sui migranti dell’asse Cdu-Afd

Il giorno dopo il clamoroso voto congiunto della Cdu e dell’Afd sulle mozioni per il contenimento dei flussi di migranti e il rafforzamento delle frontiere, che ha scatenato proteste di piazza degli elettori moderati e la reazione indignata di Angela Merkel, arriva anche il sondaggio choc per la sinistra: il 67% dei tedeschi vorrebbe che la Spd del cancelliere Olaf Scholz unisse i propri voti a quelli della Cdu (e quindi alla destra di Afd) per veder approvato il disegno di legge sul contenimento del flusso dei migranti. Il 20% è di parere contrario, dice l’istituto di ricerca Insa realizzato ieri per la Bild.

Il 76,4% degli interpellati non concorda con l’attuale politica migratoria del governo federale, che giudica piuttosto negativamente, contro il 15,9% di parere contrario. Il 69% del campione approva il fatto che il Bundestag abbia dato luce verde alla mozione sull’immigrazione mercoledì, una delle due approvate con il voto dell’Afd. Concorda su questo anche il 53% degli elettori Spd. Contrario il 21,3%. Il 44,6% dei tedeschi non apprezza il fatto che i provvedimenti siano passati con il voto dell’Afd. Positivo invece su questo aspetto il 35,3% del campione. Infine, Il 51,7% sostiene che la Germania dovrebbe decidere di respingere gli immigrati illegali alle sue frontiere, anche se ciò viola le attuali leggi dell’UE. Il 35,5% è contrario.

Scholz: “Possibile un’alleanza tra Cdu e Afd”

Tutto ciò mentre i socialdemocratici del cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) stanno valutando la possibilità di intraprendere un’azione legale per il caso in cui il Bundestag – chiamato oggi ad esaminare il disegno di legge vero e proprio – approvasse i nuovi provvedimenti sull’immigrazione, dopo il primo sì alle proposte contenute in una mozione. Per il segretario generale della Spd, Matthias Miersch, alcune parti del disegno di legge dovrebbero essere “assolutamente verificate in base al diritto costituzionale”. La Spd sta tenendo aperta questa opzione “in ogni caso” e potrebbe adire la Corte costituzionale federale se la legge venisse approvata. La SPD ha già sollevato preoccupazioni di carattere costituzionale in merito ad una delle disposizioni principali della legge: la sospensione del ricongiungimento familiare per i rifugiati. E il parere dei tedeschi? Quel 67% che approva la linea della destra?

Intanto, il cancelliere tedesco e candidato alla carica di cancelliere dell’Spd, Olaf Scholz, ha nuovamente messo in guardia contro la possibilità di una coalizione di governo tra l’Unione (Cdu-Csu) e l’ultradestra dell’AfD. Alla domanda su quando pensa che ciò potrebbe essere possibile, nel podcast ‘Allesgesagt’ di Die Zeit, Scholz ha risposto,: “Ad ottobre, per esempio”.