Germania, una folla inferocita assedia la sede della Cdu: colpa dell’accordo sui migranti con la destra

Migliaia di persone si sono riunite questa sera davanti alla sede della Cdu a Berlino per protestare per il voto di ieri al Bundestag, dove due mozioni dell’Unione cristiano-democratica sul tema dell’immigrazione sono state approvate con i voti dell’Afd. Secondo la polizia, seimila persone si sono presentate davanti al quartier generale del partito di Friederich Merz, ben oltre le quattromila registrate, mentre per domani è atteso al Bundestag un nuovo voto, questa volta su un progetto di legge sempre sui migranti.

La protesta degli elettori della Cdu per il voto con Afd sui migranti

La Cdu ha chiesto ai dipendenti di uscire dal lavoro prima per precauzione, ma la protesta si è svolta in modo totalmente pacifico. A convocare la protesta l’alleanza “Insieme contro la destra”, all’insegna dello slogan “Nessuna cooperazione con l’Afd”.

Questa mattina l’ex cancelliera Angela Merkel, che non è solita criticare il suo stesso partito, ha parlato di “errore”. In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, si è rammaricata del fatto che Merz, attuale presidente della Cdu, abbia rinnegato l’impegno preso lo scorso novembre di associarsi al Bundestag solo con i partiti centristi e in nessun caso con l’AfD. Una lettera aperta contro collaborazione tra Cdu e AfD è stata firmata da dentinaia di musicisti, attori e presentatori Tv tedeschi per criticare la collaborazione tra l’Unione cristiano democratica (Cdu) e la destra considerata estrema.