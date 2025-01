Germania, intesa storica tra Cdu e i “cattivi” dell’Afd: più controlli e porte chiuse ai migranti

In Germania è caduto un tabù. Dopo anni di isolamento politico imposto all’Afd, il partito sovranista di destra è stato determinante nell’approvazione di una mozione dei cristiano-democratici al Bundestag, scatenando una tempesta politica e mediatica. La sinistra, come da copione, alza il solito grido d’allarme: “neonazisti”, “pericolo per la democrazia”, “scivolamento nell’oscurità”. Eppure, a guardare i numeri, la vera paura sembra essere un’altra: il crescente consenso popolare per chi offre risposte concrete alla crisi migratoria e al malcontento sociale.

Friedrich Merz, guida della Cdu, vince eppure si trova costretto a giustificarsi. Per la prima volta nella storia tedesca, la Cdu vede passare una propria mozione con i voti di Alternative für Deutschland, mettendo fine al cordone sanitario che per anni ha tenuto il partito di Alice Weidel e Tino Chrupalla — entrambi leader — ai margini della Bundespolitik. Con 348 voti favorevoli, 345 contrari e qualche utile astensione dei deputati dei rosso-bruni di Sahra Wagenknecht, la mozione sulla sicurezza e il rafforzamento dei controlli migratori è passata, nonostante le urla e le invettive dei Verdi al governo.

Ma se Merz ha portato a casa il risultato, non ha potuto festeggiare. Anzi, è stato costretto a precisare che «una decisione giusta resta giusta anche se votata dalle persone sbagliate», quasi a scusarsi per il sostegno ricevuto da Afd. E qui sta l’assurdità: una misura considerata necessaria dalla stragrande maggioranza dei tedeschi viene trasformata in una questione morale, solo perché sostenuta anche da chi, secondo la narrazione dominante, non dovrebbe avere diritto di parola.

La notizia sta facendo il giro d’Europa e il premier ungherese Viktor Orbán non perde occasione di dire la sua: «Buongiorno Germania! Benvenuta nel club!». E Weidel replica: «Buongiorno Ungheria! Grazie Victor, sono felice di fare parte del club!». In parallelo il patron di X, vedendo il movimento riposta la foto del team di partito.

🚨🇩🇪 THE AFD JUST MADE HISTORY!!!

The firewall has fallen.

The German parliament has voted for a stricter migration policy. CDU leader Merz had to rely on the AfD to win the majority vote for this motion.

Friedrich Merz, it is time to admit:

Only the AfD can save Germany. pic.twitter.com/S82pirrPCe

— Naomi Seibt (@SeibtNaomi) January 29, 2025