Migranti, la Germania alza la posta e rimpingua l’offerta per chi torna a casa: 1700€ (e non solo) ai siriani che rimpatriano

Migranti, la Germania stila un piano di rimpatrio agevolato. In principio è stata la Svezia, con un criterio battezzato con il nome di sussidio di emigrazione volontaria – e che consiste nell’attuazione di una stretta che il governo locale ha approntato e incrementato sul controllo degli arrivi – a lanciare un sasso nello stagno, mentre in Europa su accoglienza e rimpatri in molti casi si procede sulla scia dell’esempio dettato dalla strategia attuata dal governo Meloni per una più efficace gestione dei flussi.

Oggi poi, arriva la declinazione tedesca di quell’impianto. Così, con un occhio al rispetto del diritto di vivere e lavorare nella propria terra d’origine. E un altro alle necessità imposte dalla gestione e dal contenimento dei flussi – come alle criticità presentate dal processo d’integrazione sul territorio – la Germania presenta un programma di rimpatrio con scivolo incorporato e accompagno annesso.

Pertanto, da quanto emerge da una comunicazione interna dell’autorità riportata dalla testata tedesca Der Spiegel – rilanciata tra gli altri da Tgcom24 e Il Giornale – l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) annuncia di sostenere i migranti siriani che decidono di tornare definitivamente nel loro Paese d’origine.

Migranti, dalla Germania «1.700 euro ai siriani che tornano in patria». Lo anticipa “Der Spiegel”

Immigrati, più o meno integrati, che stravolgono le loro vite e cercano di mantenere un filo con la loro cultura d’origine: un filo che si fa sempre più teso, almeno quanto aumentano esponenzialmente, con la caduta del governo di Bashar Al Assad in Siria, i rifugiati che cercano riparo in Germania. Un Paese che, plausibilmente, a fronte di una nuova ondata di arrivi, prova a contenere l’onda d’urto correndo ai ripari come può. Così, tra i possibili rimedi stilati su carta e contabilizzati ad hoc, l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) ha disposto un sostegno economico per coloro che ritornano permanentemente nel loro paese d’origine.

Migranti, in Germania la Siria inclusa nel programma di rimpatrio e reintegrazione

La settimana scorsa, riporta Der Spiegel, «la Siria è stata inclusa nel programma di rimpatrio e reintegrazione Reag/Garp». Pertanto, «i siriani indigenti che, ad esempio, sono ancora in fase di richiesta di asilo o sono obbligati a lasciare il Paese, possono chiedere al Bamf di coprire i biglietti aerei o altre spese di viaggio finanziate dai governi federale e statale. Inoltre, i partecipanti possono ricevere fino a 1.700 euro come supporto una tantum. L’aiuto è limitato a un massimo di 4.000 euro per famiglia».

Migranti e rimpatrio volontario, le linee guida del programma tedesco: scivolo economico e assistenza sanitaria in Siria

Fuori di metafora, e nel dettaglio della matematica in aiuto alla politica migratoria, i siriani che tornano in patria possono ricevere un contributo fino a 1.700 euro come supporto una tantum. Mentre le famiglie possono ottenere fino a 4 mila euro. E non è ancora tutto. Perché secondo quanto enucleato nelle linee guida descritte nel programma, nella proposta si ventila anche la possibilità di «un ulteriore sostegno ai servizi medici in Siria». Che ammonterebbe, secondo l’offerta tedesca, «a un massimo di 2.000 euro a persona». Un ulteriore aiuto a cui si «potrà accedere entro i primi tre mesi dall’arrivo».

Ecco come e perché l’Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati incentiva il ritorno nel Paese d’origine

Del resto, come ci ricorda Il Giornale, «con oltre 900 mila persone, dal 2014 i siriani rappresentano il gruppo più numeroso di richiedenti asilo in Germania. Il dibattito sulla gestione dei migranti va avanti da diverse settimane, in concomitanza con il rovesciamento del governo di Bashar Al Assad». Numeri e realtà sociali che vanno ben oltre le prime soluzioni individuate con il congelamento di qualsivoglia richiesta d’asilo proveniente da migranti, profughi e rifugiati siriani. Un dibattito che peraltro si aggiorna al tema della sicurezza e del rischio terrorismo, che i due attacchi messi a segno da due richiedenti asilo respinti, uno dei quali siriano, tra maggio e agosto, ha riacceso e reso più impellente che mai…