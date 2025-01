Corea del Sud nel caos, arrestato il presidente Yoon. Si è arreso “per evitare bagni di sangue”

Terremoto politico e istituzionale, in Corea del Sud: nella notte il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato arrestato nella residenza presidenziale al termine di una lunga trattativa. Le riprese televisive hanno mostrato che un veicolo nero con a bordo Yoon è arrivato all’ufficio del Cio a Gwacheon, appena a sud di Seoul, prima di essere trattenuto al centro di detenzione di Seoul a Uiwang, a soli 5 km dall’ufficio. L’Ufficio per le indagini sulla corruzione per gli alti funzionari ha dichiarato che Yoon è stato preso in custodia circa cinque ore dopo l’arrivo degli investigatori al complesso presidenziale di Hannam-dong, nella capitale Seul, e circa tre ore dopo che questi sono entrati con successo nella residenza. Era il loro secondo tentativo di arrestarlo. Dopo l’interrogatorio, si prevede che Yoon venga inviato in un centro di detenzione a Uiwang, vicino alla capitale.

Corea del Sud, l’arresto di Yoon e la sua scelta di non rispondere

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, accusato di impeachment, è stato arrestato e interrogato in merito alla sua dichiarazione di legge marziale il mese scorso e quello che viene considerato un tentativo di golpe. Lo hanno reso noto gli inquirenti, aggiungendo che il capo dello Stato “sta esercitando il suo diritto a non rispondere”.

In un videomessaggio rivolto alla nazione prima del suo arresto, Yoon aveva detto di aver accettato di comparire davanti al Corruption Investigation Office (Cio) per essere interrogato. “Ho deciso di comparire davanti al Cio anche se si tratta di un’indagine illegale, per evitare qualsiasi spargimento di sangue”, aveva dichiarato il presidente sudcoreano.

Il presidente deposto potrebbe essere tenuto in custodia per settimane. All’inizio dell’operazione di arresto gli investigatori anticorruzione e gli agenti di polizia hanno avuto uno stallo di ore con le forze di sicurezza al cancello del complesso presidenziale, ma per il resto non hanno incontrato alcuna resistenza significativa. Alcuni agenti di polizia hanno usato delle scale per scavalcare le file di autobus posizionate dal servizio di sicurezza presidenziale vicino all’ingresso, per poi muoversi lungo il complesso collinare. Sono poi arrivati davanti a un cancello di metallo con il marchio presidenziale in oro. Alcuni agenti sono stati visti entrare da una porta di sicurezza sul lato del cancello, insieme a uno degli avvocati di Yoon e al suo capo di gabinetto. Il servizio di sicurezza presidenziale ha in seguito rimosso un autobus e altri veicoli che erano stati parcheggiati come barricata.