Alluvione 2023, FdI smaschera il governatore Giani: ecco la verità sui fondi, non si specula sulle tragedie

“All’indomani dell’alluvione del novembre 2023, dissi che da parte nostra non ci sarebbe stata mezza parola polemica verso la Regione Toscana per rispetto delle famiglie e delle imprese colpite. Ci siamo concentrati sull’emergenza, offrendo collaborazione a tutti i livelli istituzionali – dal governo al Parlamento Europeo, fino alle amministrazioni locali – per portare risorse e soluzioni concrete”. Così l’europarlamentare toscano di FdI-Ecr Francesco Torselli, intervenendo alla conferenza stampa dal titolo “Le bugie della Regione Toscana sull’alluvione 2023’.

Alluvione 2023, FdI: ora basta con le bugie di Giani

‘‘Oggi possiamo dire – ha proseguito Torselli – che sono stati stanziati 122,2 milioni di euro dal governo nazionale, a fronte dei 128 richiesti dalla Regione e 67,8 milioni dall’Ue. È disgustoso ascoltare, da 14 mesi a questa parte, gli esponenti del Partito democratico dire che la Toscana è stata lasciata sola dal Governo. Ma la situazione è ancora più grave: i fondi sono stati distribuiti male e con lentezza. E molte delle opere di mitigazione del rischio richieste dalla Regione, non possono essere finanziate perché non esistono i progetti”.

Dopo 14 mesi i toscani ancora aspettano gli aiuti

L’eurodeputato ha poi incalzato la giunta Giani con alcune domande: ‘‘Dopo 14 mesi di silenzio e di accuse ricevute, è venuto il momento di chiedere a Giani perché i toscani non hanno ancora ricevuto gli aiuti? Esistono i progetti sui quali la Regione Toscana ha chiesto 2,7 miliardi all’Ue? Chi avrebbe dovuto progettare e magari realizzare le opere di difesa del territorio dal rischio idraulico, se non la sinistra toscana che governa la Regione ininterrottamente dal 1970?’. Hanno passato un anno a fare campagna elettorale sulle spalle dei cittadini, mentendo senza vergogna. Adesso è venuto il momento di dire la verità e di mostrare i numeri”.

Mesi e mesi di attacchi al governo Meloni per nascondere le responsabilità vere

A sua volta Chiara La Porta, deputata toscana di FdI, ha sottolineato la strumentalizzazione politica del governatore della Toscana, che ha utilizzato la tragedia “come tema ricorrente per la propria visibilità sui media, da quando è stato prorogato come commissario, invece, latita. Mesi e mesi di attacchi al governo Meloni, accusato di essere assente o disattento, senza mai ammettere una certezza: le responsabilità erano e sono sue”. Il senatore di FdI Paolo Marcheschi, ha evidenziato come, secondo i dati della Corte dei Conti, la Toscana è il territorio che, dal 1999 al 2019, ha ricevuto i maggiori finanziamenti statali per gli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio e per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Gestione fallimentare e inadeguata

“Un totale di 602,78 milioni di euro, con durate medie superiori ai cinque anni per la realizzazione dei progetti. Nonostante questi numeri di denari monstre, le politiche regionali toscane – e purtroppo l’alluvione del 2023 ne è una triste conferma – hanno dimostrato di essere completamente fallimentari e inadeguate”. Matteo Mazzanti, coordinatore provinciale di FdI Prato, ha annunciato che il “nostro lavoro nei Comuni della Provincia di Prato, colpiti dall’alluvione, continua. Con fatica strappiamo risposte ai nostri interrogativi e siamo sempre più convinti che, non solo il territorio poteva essere gestito e curato in maniera diversa, ma che ci siano stati dei meccanismi che non hanno funzionato nella gestione dell’emergenza”. Roberto Valerio, capogruppo di FdI a Campi Bisenzio, che ha moderato l’evento, ha concluso denunciando la mancata messa in sicurezza dell’argine della Marina, segnalando gravi negligenze.