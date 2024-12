Rapporto Censis 2024, il 57,4% degli italiani si sente minacciato dagli stili di vita dei migranti

Una società turbata dalle crisi internazionali, in continuo cambiamento e preoccupata dai contraccolpi per i flussi migratori. È la fotografia scattata dal Rapporto Censis 2024, presentato oggi. Oltre al cambiamento climatico e agli esiti della guerra in Medioriente è il tema dei migranti a costituire un capitolo importante del report. “Le questioni identitarie tendono a sostituire le istanze delle classi sociali tradizionali. E assumono una centralità inedita nella dialettica socio-politica”, si legge. E lo dimostrano i numeri: il 57,4% degli italiani si sente minacciato da chi vuole radicare nel nostro Paese regole e abitudini contrastanti con lo stile di vita italiano. Ma non basta, c’è anche un 38,3% di nostri connazionali che si sente minacciato da chi vuole facilitare l’ingresso nel Paese dei migranti. E un 29,3% vede come un nemico chi è portatore di una concezione della famiglia divergente da quella tradizionale.

Rapporto Censis, il 57,4% degli italiani si sente minacciato dai flussi

Tuttavia “negli ultimi dieci anni, sono stati integrati quasi 1,5 milioni di nuovi cittadini italiani, che prima erano stranieri”. E in questo può sorprendere constatare che l’Italia si collochi al primo posto tra tutti i Paesi Ue per quantità di cittadinanze concesse (213.567 nel 2023). Capitolo a parte l’istruzione o quella che viene definita “la fabbrica degli ignoranti”, dal quale emerge che la mancanza di conoscenze di base “rende i cittadini più disorientati e vulnerabili”. Sotto la lente anche il “divorzio” tra città e campagne, soprattutto sotto il profilo dei servizi (pubblici e privati). Se in media in Italia le famiglie hanno difficoltà a raggiungere una farmacia (13,8%, pari a 3,6 milioni) o per accedere a un Pronto soccorso (50,8%, circa 13 milioni), nel caso dei Comuni fino a duemila abitanti le difficoltà riguardano rispettivamente il 19,8 e il 68,6% dei nuclei familiari.