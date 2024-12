“Bella chat” addio: Giannini prende atto del flop. L’ironia di Atreju: “Prova col gruppo Capodanno 2025”

Massimo ha abbandonato. A pochi mesi dal lancio in pompa magna e in prima serata della sua “Bella chat”, Massimo Giannini ha deciso di dire addio al gruppo whatsapp che aveva fondato e che pareva dovesse diventare la piattaforma per un nuovo progetto politico di sinistra: il Movimento 25 aprile. Un nome legato al giorno in cui Giannini aveva aperto il gruppo, ma anche all’idea di una nuova resistenza, considerata da quelle parti quanto mai necessari in questi tempi “bui” di governo di destra.

L’entusiasmo di Giannini per la nascita di “Bella Chat”

La chat, presentata nel corso della puntata di Otto e mezzo dedicata alla Liberazione, aveva subito fatto parlare di sé per i nomi blasonati dei partecipanti (tra gli altri Romano Prodi, Massimo D’Alema, Paolo Gentiloni, Enrico Letta, Stefano Bonaccini, Pier Luigi Bersani, Carlo De Benedetti, Urbano Cairo, Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Antonio Scurati) e per l’entusiasmo con cui Giannini l’aveva presentata. Un trasporto tale da suscitare subito ironie, anche perché da subito sono iniziati a trapelare messaggi che la facevano sembrare una chat di classe nel periodo in cui si devono decidere i regali per le maestre: chi punta alto, chi non vorrebbe proprio farli, chi cambia discorso, chi fa battute, chi finisce per litigare. Chi, estenuato da notifiche e castronerie, abbandona, intuendo magari le premesse per il disastro.

Peggio di un gruppo di classe

Agli atti delle cronache politiche restano, per esempio, i propositi non esattamente amichevoli nei confronti di Vannacci e le foto nostalgiche dell’Armata rossa. Si racconta anche che Giannini sia dovuto intervenire più di una volta nel ruolo di moderatore, per riportare dibattito e commenti in un perimetro consono, e che non siano mancate espulsioni. Finché alla fine non è stato lo stesso Giannini ad autoeliminarsi.

L’addio di Giannini e l’ironia di Atreju: “Fonda il gruppo ‘Capodanno 2025’ avrai più fortuna”

“Amiche e amici, con grande dispiacere e rammarico, vi informo che dopo quest’ultimo messaggio, lascio questa chat. L’idea che l’aveva fatta nascere era un’altra, ma constato che nel tempo si è irrimediabilmente perduta, sicuramente anche per responsabilità di chi l’aveva lanciata. Ma per quanto mi riguarda, mi fermo qui. Auguro a tutti il meglio, per oggi e per l’anno nuovo e per sempre”, ha scritto il giornalista dopo l’ennesimo incidente, pare dovuto a uno scambio furioso tra Rula Jebreal e David Parenzo sul Medioriente. “Grosso dramma in ‘Bella chat’: Giannini se ne va. Fonda il gruppo ‘Capodanno 2025’ avrai più fortuna”, ha ironizzato il profilo X di Atreju.