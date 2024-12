Atreju celebra la natalità e le mamme. Roccella: “Dal governo aiuti per 16 miliardi alle famiglie” (video)

“Le donne non sono sufficientemente premiate per qualcosa che fanno non solo per se stesse: fare figli non vuol dire solo rispondere a un proprio bisogno ma fare qualcosa per tutti, per tutta la comunità. Bisogna tornare al valore sociale della maternità che negli ultimi anni è stato cancellato e oscurato”. Una frase su cui si è sviluppato il dibattito, con la ministra per la Famiglia, natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella, intervenuta sul palco di Atreju sul tema “Costruire il futuro. La via italiana per sostenere la famiglia”. Con Roccella, Alessandra Maiorino (Senatrice M5S, Coordinatrice Comitato politiche di genere e i diritti civili del M5S), Gian Carlo Blangiardo (Professore emerito all’Università Bicocca di Milano ed ex presidente Istat), Domenico Menorello (Coordinatore del movimento Ditelo sui tetti), Massimo Gandolfini (Presidente Associazione Family Day), introduzione di Gianluca Vinci (Deputato FdI), Bianca Berlinguer a moderare.

La Roccella ha dato numeri precisi sul supporto dato dal governo di centrodestra al tema della natalità, con aiuti diretti e indiretti alle famiglie italiane. “Questo è il primo governo che ha cominciato davvero a fare qualcosa per la natalità e per la famiglia: l’ufficio parlamentare di bilancio ha certificato che nel 2024 il governo ha prodotto oltre 16 miliardi di benefici diretti e indiretti per la famiglia. Credo che sia davvero la prima volta che succede nella storia d’Italia perché la famiglia o è stata data per scontata o è stata considerata un luogo di oppressione, un luogo in cui non ci poteva essere realizzazione personale”, ha detto la ministra nel corso della kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma.

