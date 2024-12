A “Striscia” il “Secolo d’Italia” sul record di occupati col governo Meloni. E scatta la “puntura” di Greggio (video)

Il “Secolo d’Italia“, domenica scorsa, aveva titolato sul record di occupazione fatto registrare dall’Italia a ottobre 2024, ottocentomila posti di lavoro creati, numeri molto vicini alle promesse berlusconiane di qualche anno fa. “Accogliamo positivamente i dati di ottobre diffusi oggi dall’Istat, con l’occupazione in salita e il tasso di disoccupazione che scende. Dati che ci incoraggiano a proseguire con determinazione il lavoro per rafforzare l’occupazione, sostenere famiglie e imprese, e costruire un futuro di crescita e stabilità per l’Italia”, aveva scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La prima pagina del “Secolo d’Italia” è stata ripresa e commentata in chiave ironica, ieri sera, nel corso di “Striscia la Notizia“, con Ezio Greggio che l’ha mostrata e commentata in chiave satirica. “Il Secolo titola sul record di occupati, una roba mai vista! E pensare che almeno nove persone assunte non sono parenti della Meloni…”, è stata la puntura di spillo del popolare conduttore. Battute a parte, a ottobre 2024 il tasso di disoccupazione è infatti sceso al 5,8%, mai così basso dal 2007 e al contrario gli occupati sono aumentati di +47mila unità, attestandosi a 24 milioni 92mila, fissando a 62,5% il nuovo record per il tasso di occupazione.

