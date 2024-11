Usa al voto, countdown finito: stanotte la lunga maratona elettorale. La mappa degli Stati rossi, blu e gialli

L’attesa è finita. Usa ai seggi, oggi 5 novembre, per le elezioni presidenziali 2024 che vedono sfidarsi all’ultimo voto Kamala Harris e Donald Trump. Dalla nostra mezzanotte, con i primi risultati da Indiana e Kentucky, fino alle 6 del mattino, con quelli di Alaska e Hawaii di mercoledì, inizierà la lunga maratona dell’election night americana. I seggi chiuderanno in orari diversi negli Stati attraversati da sei diverse fasce di fuso orario. Ed è molto improbabile che alla fine della lunga maratona si saprà ancora il nome del vincitore tra la dem e il tycoon in corsa per la Casa Bianca. Sarà difficile avere domani il nome del successore di Joe Biden, considerato come i sondaggi continuino a descrivere il duello come un testa a testa all’ultimo voto. Anche se non si prevede che si dovranno aspettare cinque giorni, come è successo quattro anni fa perché le procedure di spoglio dei diversi Stati non erano adatte a far fronte all’altissimo numero di voti per posta arrivati nel mezzo della pandemia.

Usa, duello all’ultimo voto: parte la maratona elettorale notturna

Anche quest’anno si prevedono alte percentuali di voto in anticipo e per posta. Molti Stati hanno aggiornato le procedure per velocizzare i tempi. In queste ore, i media americani continuano a pubblicare le mappe elettorali degli Usa. Ci sono i tanti, ma meno popolosi, Stati rossi, cioè dati come sicuri per Trump (in cui figura anche l’Iowa in cui, secondo un sondaggio del weekend, Harris sarebbe passata in vantaggio) e quelli, in numero minore, blu, considerati sicuri per la candidatademocratica. Secondo i calcoli della Cnn, sulla base di questa mappa Harris potrebbe contare su 226 voti elettorali e Trump su 219, e ai due candidati mancherebbero 44 e 51 voti elettorali rispettivamente per arrivare al numero magico di 270 voti per avere la maggioranza nel Collegio Elettorale. Voti che dovranno conquistarsi nei sette Stati chiave, in giallo sulla mappa. Ecco quindi nel dettaglio l’orario di chiusura dei seggi in questi Stati dove si gioca la partita decisiva per la Casa Bianca e, per orientarsi, l’ora in cui l’Associated Press – che tradizionalmente diffonde i risultati – diede le prime proiezioni e poi proclamò il vincitore quattro anni fa.

Gli orari di chiusura dei seggi per il fuso orario

Con la chiusura dei seggi prevista per le 19 ora locale, all’una da noi in Italia, la Georgia sarà il primo degli Stati chiave da dove arriveranno i primi dati. Nel 2020 i primi risultati furono annunciati venti minuti dopo la chiusura dei seggi nello Stato che fu formalmente aggiudicato a Biden solo il 19 novembre. Mezz’ora dopo, alle 19.30, l’una e mezza da noi, arriveranno i primi dati anche dallo stato del Sun Belt, in cui i democratici hanno vinto alle presidenziali solo due volte dal 1968. Lo stato continua ad essere comunque competitivo, con Trump che ha vinto nel 2020 per appena un punto. Chiudono alle 20 ora locale, le 2 di notte in Italia, le urne nello stato della Pensylvania chiave considerato il più cruciale di tutti, quello in cui non si può perdere per vincere la Casa Bianca. Tra le 20 e le 21 chiuderanno i seggi in Michigan con lo stato diviso in due “‘time zone”. Quattro anni fa, i primi risultati furono annunciati alle 20.08, e Biden fu dichiarato vincitore nel pomeriggio del giorno successivo. Alle 21 ora di Washington, le tre del mattino in Italia, chiudono anche i seggi in Arizona. Solitamente i primi risultati nello stato arrivano un’ora dopo che tutti i seggi sono stati chiusi.

Rossi gli Stati di Trump, blu quelli di Harris

Alle nostre tre del mattino chiudono i seggi anche in Wisconsin che, come il Michigan e la Pennsylvania, faceva parte del “Blue Wall” prima delle vittorie di Trump nel 2016. Il Nevada sarà l’ultimo degli Stati chiave a chiudere i seggi, alle 22 ora di Washington, le quattro del mattino in Italia. La legge elettorale dello stato non permette di iniziare a rilasciare risultati fino a quando l’ultima persona in fila non abbia votato.