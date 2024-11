Trump sceglie Pete Hegseth per il Pentagono: Biden lo aveva emarginato per i tatuaggi “di destra” con la Croce

Donald Trump ha annunciato di aver nominato come capo del Pentagono il 44enne Pete Hegseth, un veterano di guerra pluridecorato ma soprattutto conduttore di Fox News per otto anni. “Pete – scrive Trump su Truth – ha trascorso tutta la sua vita come un guerriero per le truppe e per il Paese. Hegseth quattro anni fa era stato bandito, insieme ad altri membri della Guardia Nazionale del Minnesota, dall’insediamento di Joe Biden a causa dei suoi tatuaggi considerati “estremisti”, scrive oggi Newsweek ricordando quanto rivelato dallo stesso Hegsteh in un podcast.

“Sono stato bollato come estremista a causa di un tatuaggio dall’unità della mia Guardia Nazionale a Washington e mi è stato revocato l’ordine di partecipare al servizio d’ordine dell’insediamento di Biden”, disse nell’intervista di un paio di anni fa. Newsweek ricorda che i media americani il 21 gennaio riportarono che 12 membri della Guardia Nazionale furono rimossi dall’insediamento perché collegati con “gruppi delle milizie di estrema destra”. Hegseth, che come mostrano le foto pubblicate online ha diversi tatuaggi, spiegò in quell’occasione che il tatuaggio incriminato era “una croce di Gerusalemme che è un simbolo cristiano”, riferendosi al simbolo dei crociati che ha sul petto, mentre sul braccio ha il loro grido di “Deus Vult”, Dio lo vuole. Entrambi i simboli sono state adottati negli ultimi anni dai gruppi nazionalisti e alt right americani.

“Pete è tosto, intelligente e un vero credente dell’America First. Con Pete al timone, i nemici dell’America sono avvisati: il nostro esercito tornerà grande e l’America non si arrenderà mai”, dice Trump. Il tycoon ricorda che Hegseth è laureato alla Princeton University e alla Harvard University. E che è “un veterano di guerra dell’esercito che ha fatto missioni a Guantanamo Bay, Iraq e Afghanistan”, venendo decorato per le sue azioni sul campo di battaglia con due stelle di bronzo e un distintivo di fanteria da combattimento. Hegseth, prosegue, “è stato un conduttore di Fox News per otto anni, dove ha usato quella piattaforma per combattere a favore dei nostri militari e veterani”.