Almeno 24 bambini morti dopo aver mangiato snack e merendine tossiche. È emergenza nazionale in Sudafrica

Almeno ventiquattro bambini sono morti per avvelenamento nel giro di poche settimane per il consumo di snack e merendine, con ogni probabilità per il terbufos, un micidiale insetticida. Sono invece quasi mille le vittime di intossicazioni alimentari da settembre. Una vera e propria emergenza nazionale che ha scatenato la psicosi in Sudafrica.

Il 15 novembre, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha ordinato la chiusura dei negozi che hanno venduto gli snack e le merendine mortali e ha imposto a tutti i negozi di “spaza”, piccoli negozi di alimentari che aprono presto e chiudono tardi per rifornire i quartieri popolari, di registrarsi presso le autorità entro 21 giorni. Il governo di Johannesburg ha anche annunciato una massiccia ondata di ispezioni sanitarie da parte delle autorità sanitarie sudafricane. Esattamente quattro giorni dopo, il 19 novembre, il governo ha dichiarato lo stato di calamità nazionale. La cronaca degli eventi è stata ricostruita in un lungo reportage dal quotidiano Le Monde.

“Vogliamo proteggere il nostro Paese dagli stranieri che vogliono aprire negozi di spaza. Non li vogliamo qui, vendono cibo scaduto e avvelenano i nostri figli con i loro prodotti contraffatti”, spiega al giornale francese Sbongile Skosana, 68 anni, nonna di tre nipoti ai quali è ora vietato avvicinarsi ai negozi di alimentari. Accanto a lei, una donna in tenuta da lavoro ribadisce il concetto: “Loro contano i loro soldi mentre noi contiamo i nostri morti”. Un analogo servizio è stato realizzato anche dal New York Times,

Nel quartiere Naledi di Soweto è stata identificata la causa dell’avvelenamento: il terbufos, un potente insetticida. Tracce del prodotto sono state trovate nello stomaco dei bambini e su uno dei pacchetti di patatine che avevano mangiato. In teoria, il terbufos è riservato all’uso agricolo in Sudafrica, ma nelle township è comunemente venduto illegalmente nei negozi spaza per combattere i ratti che infestano queste aree.

Merendine avvelenate dal topicida: le autorità sudafricane indagano

Il terbufos, un liquido incolore o giallo pallido utilizzato sulle colture, può essere fatale se ingerito o inalato, o se viene a contatto con l’uomo, secondo il National Institutes of Health. In altri casi, le autorità sanitarie sudafricane hanno trovato prove di aldicarb, un pesticida agricolo altamente tossico per l’uomo. Il pesticida è stato vietato in Sudafrica dal 2016, ha detto Ramaphosa.

Queste sostanze chimiche altamente tossiche sono state adottate come “pesticida di strada”, ha detto, per combattere una crescente infestazione di ratti nelle township precedentemente segregate del Sudafrica e nelle baraccopoli che stanno proliferando come funghi. Nelle comunità povere, dove i comuni non raccolgono regolarmente i rifiuti, gli imprenditori si sono rivolti alle tossine per tenere lontani i parassiti.