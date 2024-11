Minacce e botte al marito: codice rosso e braccialetto elettronico per una moglie violenta di Giulianova

Codice rosso applicato stavolta per una donna che aveva un atteggiamento violento e abusante nei confronti del marito: accade in provincia di Teramo, dove i carabinieri di Giulianova su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di una 62enne abruzzese.

Per la donna è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al marito, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a carico della moglie che alla fine di ottobre, per futili motivi, ha aggredito con un coltello da cucina il marito convivente. L’uomo è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova e poi dimesso con pochi giorni di prognosi. In quella circostanza, la donna è stata denunciata per maltrattamenti e lesioni, mentre a favore del marito è stato attivato il ‘codice rosso’.

Come riferisce Il Messaggero, la vittima è un pensionato 70enne, era stato aggredito a ottobre con un coltello da cucina dalla moglie, una 62enne. Ferito alla testa, era stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova e poi dimesso con pochi giorni di prognosi. Le autorità avevano subito avviato un’indagine, evidenziando la necessità di proteggere la vittima e prevenire ulteriori aggressioni.

Secondo l’accusa, la 62enne, al culmine dell’ennesima lite in casa, avrebbe lanciato un coltello contro il marito, ferendolo alla tempia. Così per l’uomo sono state attivate tutte le misure del Codice rosso, destinato alle vittime di maltrattamento, violenza domestica e di genere, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell’ambito di relazione di convivenza.