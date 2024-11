Padova, picchiava il figlio di 5 mesi sulla gola per renderlo invalido e incassare la pensione: arrestato

Voleva rendere invalido il figlio per ottenere i relativi sussidi, il 22enne arrestato giovedì scorso dalla polizia di Padova per maltrattamenti e lesioni aggravate al figlioletto di 5 mesi. Questa l’ipotesi investigativa su cui sta indagando la Squadra mobile padovana che ha arrestato l’uomo in flagranza di reato, mentre per l’ennesima volta stava mettendo le dita in gola al figlioletto e gli schiacciava lo sterno per procurargli problemi respiratori permanenti sotto gli occhi delle microcamere installate dai poliziotti con la collaborazione dei sanitari del reparto di Pediatria, che avevano notato che ogniqualvolta il bimbo stava migliorando aveva delle improvvise ricadute che coincidevano con le visite del padre in stanza. Il 22enne di origine sinti, residente a Camisano Vicentino (Vicenza), è attualmente in custodia cautelare in carcere al Due Palazzi e, da quanto si apprende, avrebbe agito all’insaputa della compagna di 20 anni con cui ha un altro figlio di tre anni. Il piccolo intanto è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Padova e nei prossimi giorni sarà eseguita una perizia medico-legale sul bimbo.

La compagna ventenne, e madre del bambino, non è indagata e al momento sembra essere estranea ai fatti. La vicenda è iniziata nell’estate appena trascorsa, quando la coppia, che ha un altro figlio di tre anni, si era presentata all’ospedale San Bortolo di Vicenza con il secondogenito. All’epoca aveva meno di due mesi e presentava difficoltà respiratorie e problemi all’apparato digerente. Con il passare dei giorni le condizioni del piccolo restavano critiche e così nei medici è scattato un campanello d’allarme.