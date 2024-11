“Mi fa un baffo il gatto nero”: a Roma il primo festival al mondo contro le superstizioni sugli animali

Ci sono specie a rischio estinzione a causa del cambiamento climatico e la perdita di biodiversità e poi ci sono quelle che rischiano di esserlo per colpa di false credenze popolari oggi ancora profondamente radicate, in particolare quella sul gatto nero. Superstizioni, antiche leggende, che danneggiano e spesso uccidono. Si perseguitano, per esempio e per motivi diversi, i gatti neri, i pipistrelli, i serpenti, le civette e tanti altri animali ma l’ignoranza e la disinformazione non sono più tollerabili, soprattutto quando a farne le spese sono creature innocenti.

Contro questi luoghi comuni, ma anche per favorire l’inclusione ed imparare a conoscere gli animali per non averne paura, arriva la IV edizione del “Mi fa un baffo il gatto nero Festival”, kermesse solidale da anni portatrice sana di un unico vero, assoluto, messaggio: gli animali sono tutti uguali e non sono portatori di sfortuna o altre dicerie, ma unicamente di amore.

La rassegna nazionale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica, si svolgerà a Roma il 16 e 17 novembre (questa ultima data non casuale perché coincide con la Giornata Mondiale del Gatto Nero) presso il Teatro della Croce Rossa Italiana, in via Bernardo Ramazzini 31 a Roma. L’ingresso a “Mi fa un baffo il gatto nero Festival” sarà gratuito e al posto del biglietto di ingresso si potrà entrare con scorte di cibo o accessori da donare ai volontari di alcuni rifugi, che si uniranno a quelli inviati dalle aziende amiche del Pet Carpet. Per prenotare i posti (fino ad esaurimento) occorre inviare la richiesta a petcarpetfestival@gmail.com

Ad aprire la giornata del 16 novembre sarà un convegno, in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tributaristi, intitolato: “Mondo Pet: Prima, durante e dopo di noi. Aspetti Tributari, legali e sanitari dall’adozione al distacco”, durante il quale si affronteranno la fiscalità per gli animali, il testamento in loro favore, i diritti legali e sanitari e tanto altro con i relatori: il tributarista Salvatore Cuomo, il notaio Adriano Squillante