Marrone (Confapi): “Strategico il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zes del Sud”

“Il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Sud è una misura strategica per il rilancio economico del Mezzogiorno”: lo dichiara Raffaele Marrone, delegato Zes di Confapi. “Gli incentivi fiscali stanno mostrando risultati concreti, incoraggiando le imprese a investire e creare occupazione. Proprio per questo è fondamentale che il governo proroghi la chiusura degli investimenti al 31 dicembre 2024 e non già oggi, 15 novembre, pur nella consapevolezza di una possibile proroga anche al 2025. Estendere la durata degli aiuti a tutto il 2024 permetterebbe alle aziende di sostenere una crescita stabile in un’area che ha sofferto a lungo di ritardi infrastrutturali e deficit economici e risulterebbe inoltre più compatibile con i parametri fiscali annuali e di programmazione degli investimenti ad opera delle medesime aziende”.

“Il Sud Italia ha bisogno di continuità negli interventi per attrarre capitali e migliorare la competitività delle imprese locali, e Confapi è pronta a supportare ogni iniziativa che possa rafforzare il tessuto produttivo del territorio”, conclude Marrone.