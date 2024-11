Il “New York Times” celebra Sinner: “Il più amato dagli italiani, nonostante i piedi a papera e i capelli rossi”

Un nuovo idolo, più amato di Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Ogni riferimento a Jannik Sinner non è puramente casuale e il giorno dopo la vittoria alle Atp Finals di Torino, il New York Times ne celebra il talento e la popolarità con un lungo articolo che parte dallo sport e finisce nella sociologia. Il quotidiano statunitense, sottolinea l’importanza di Jannik Sinner per gli italiani: “Per anni Valentino Rossi e poi Federica Pellegrini sono stati gli sportivi più adorati dagli italiani. Sinner è l’ultimo arrivato, e forse il più adorato di tutti. L’Inter ha giocato una partita importante domenica scorsa contro il Napoli, attirando 1,7 milioni di telespettatori in Italia, mentre la partita di Sinner contro l’australiano Alex de Minaur, un incontro tutt’altro che di spiccco, ne ha attirati 2,27 milioni. Sinner in Italia ha causato un terremoto, forse perché è il primo italiano numero uno al mondo o forse per i suoi inconfondibili ricci rossi. O forse per il suo comportamento calmo e fermo mentre gioca con grazia e furia, mentre catalizza un’intera nazione partita dopo partita”, è il parere del più importante quotidiano Usa.

Il “New York Times” si sofferma sui piedi di Sinner

Il “New York Times” poi si lascia andare anche a qualche osservazione curiosa sull’aspetto fisico di Sinner: “Cammina con i piedi a papera e non sembra avere né un pettine né un asciugacapell. La sua trasformazione da nessuno ad un modello Gucci lo ha reso diverso, ora nuova immagine per numerosi sponsor”.

Sinner ieri si è imposto in finale sullo statunitense Taylor Fritz, numero 5 Atp, e ha conquistat la vittoria numero 70 della sua strepitosa stagione. Percorso netto per Sinner che è arrivato in finale con quattro vittorie e senza perdere un set, battendo all’esordio Alex De Minaur (6-3, 6-4), poi Taylor Fritz nel secondo incontro (6-4, 6-4) e Daniil Medvedev nel terzo match (6-3, 6-4), qualificandosi per le semifinali da primo del gruppo Nastase. In semifinale l’azzurro ha regolato Casper Ruud 6-1, 6-2, per poi battere di nuovo, nel giro di una settimana, Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 23 minuti. E’ il terzo giocatore a vincere nello stesso anno sul cemento due Slam e le Finals.