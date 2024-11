Assalti rossi all’università, i video della vergogna: bottiglie e “pistole” contro i ragazzi di destra

Botte, assalti, scontri con la polizia, un vigilante ferito, ma anche bottiglie lanciate contro gli studenti di Azione Universitaria che in questi giorni si sono “permessi” di partecipare alle elezioni universitarie alla Sapienza che si chiudono oggi alle 14. Ma la caccia al fascista è scattata subito, e in due giorni s’è visto di tutto, come dimostrano i video che pubblichiamo in basso e quella immagine della pistola P38 cerchiata, all’interno di un gruppo di collettivi di sinistra, quelli che non saranno “zecche rosse” ma che occhio e croce sono “zanzare rosse” con armi immaginarie alla mano e a caccia di sangue. Nei video si vedono i collettivi comunisti lanciare bottiglie di vetro verso i ragazzi di Azione Universitaria.

I recenti episodi accaduti alla Sapienza e all’Università di Trento “destano preoccupazione, poiché confermano un ritorno all’estremismo di sinistra, rievocando tempi bui che speravamo di non dover rivivere. Gli studenti di Azione Universitaria, impegnati legittimamente nelle elezioni di Ateneo, sono stati vigliaccamente aggrediti da chi pensa di poter imporre il proprio pensiero con comportamenti da bulli”, dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Ieri, alla Sapienza, era arrivata anche una delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia per verificare se ci fosse agibilità per i ragazzi di azione universitaria. “Appena siamo arrivati, dopo qualche minuto, ci hanno avvertito che era in corso un fronteggiamento nella facoltà di farmacologia con i ragazzi di sinistra. Alcuni facinorosi hanno rispolverato slogan carichi di odio contro i ragazzi di azione universitaria i quali hanno dimostrato una maturità e una disciplina d’altri tempi perché non hanno mai risposto alle provocazioni pur riaffermando il loro diritto a fare politica all’Università. Dispiace vedere che ancora oggi ci sia una certa parte della sinistra che voglia impedire fisicamente la presenza di chi non la pensa come loro”, hanno detto poiPaolo Trancassini, Marco Perissa e Francesco Filini.

L’assalto dei collettivi ai giovani di destra