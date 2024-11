Al Bano operato per un problema alla voce: “Sto già benissimo, Sanremo non è in discussione”

Nulla di grave, tutto risolto, domani sarà dimesso. Al Bano Carrisi rassicura sulle sue condizioni dopo l’intervento subito oggi alle corde vocali. L’artista è stato operato oggi a Roma, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, dal professor Lino Di Rienzo Businco per una raucedine che gli causava un abbassamento di voce.dnkronos Ma – rassicura all’Adnkronos – “ sto già benissimo: io sono un selvaggio “. Al Bano spiega di avere sofferto per un problema di sinusite. “Mi dava fastidio alle corde vocali e mi causava raucedine, ma grazie al professor Businco che ha inventato questa nuova tecnica di operazione, per niente invasiva come quelle del passato, mi sono ripreso subito”, dice Al Bano rivolgendosi al suo popolo di estimatori e fan. “Domani esco dalla clinica”.

Al Bano operato alla voce: “Sto bene, domani esco”

Intervistato dall’Adnkronos, Businco spiega le modalità dell’operazione. “Quello effettuato sul cantante è un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di una ventina di minuti. Ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo”. L’operazione, spiega ancora il luminare, “migliora la respirazione e questo impatta anche sulla qualità della vita . E aumenta le performance vocali, la durata e la tenuta nel tempo”.

Nessuna incertezza sulla partecipazione a Sanremo

Nessuna incertezza sulla sua partecipazione a Sanremo. “Ho mandato Carlo Conti ben tre brani – dice il cantante puigliese – sono molto fiducioso”. Loredana Lecciso spiega di aver seguito da Milano con un po’ di apprensione l’intervento di Al Bano. “Purtroppo non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto – racconta scherzando – andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!”.