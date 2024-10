Valencia ancora nel panico, nuovo allarme-alluvione. Appello ai cittadini: “Restate a casa”

L’allarme climatico per Valencia continua, nel giorno in cui il bilancio dei morti supera quota 150. Per le prossime ore c’è una nuova allerta per l’alluvione che ha indotto il premier spagnolo Pedro Sanchez a chiedere ai cittadini di ” rimanere in casa perché la Dana continua” ma anche “di rispondere a tutte le chiamate dei servizi di emergenza”. L’appello del Presidente spagnolo è rivolto a tutti coloro che abitano nelle province di Valencia e Castellòn. Pedro Sanchez si è recato a Valencia per partecipare a una riunione della protezione civile, ringraziando le squadre di soccorso per gli interventi svolti fino a questo momento e che hanno lavorato per aiutare le persone durante quest’ondata di maltempo, anche se da sinistra proseguono le sterili polemiche politiche contro la destra.

Valencia, ecco i dati sulle vittime dell’alluvione

Il bilancio delle persone rimaste uccise a causa dell’alluvione che ha colpito Valencia continua ad aggravarsi ulteriormente: secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità e rilanciati anche dalla testata El Mundo, sarebbero 155 i morti prevalentemente nella Comunità Valenciana, come in Andalusia e in Castilla-La Mancha. “La priorità in questo momento è trovare le vittime, i dispersi, placare l’angoscia che le famiglie stanno vivendo, e in secondo luogo mettere tutte le risorse dello Stato dal punto di vista economico a disposizione della ricostruzione e del ritorno il prima possibile alla normalità”, ha dichiarato il Presidente spagnolo. Anche Filippo VI re di Spagna, ha invitato la popolazione “all’unità negli aiuti e nel sostegno” evidenziando la “desolazione e costernazione” dei reali. Il sovrano ha sottolineato che l’allerta per l’alluvione non sia ancora finita e che ci siano altre “previsioni di rischio”.

La situazione in Spagna preoccupa l’Unione europea

La Commissione europea ha issato le bandiere a mezz’asta a causa in segno di rispetto e “solidarietà con il popolo spagnolo” per le cento e più vittime causate dall’alluvione spagnola. La Presidente della commissione europea, Ursula Von Der Leyen ha dimostrato la propria vicinanza alla popolazione spagnola con un post su X:”piangiamo con voi. Ci risolleveremo insieme”.