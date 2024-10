Supermedia Youtrend, pietra tombale sul campo largo: cali pesanti. FdI cresce ancora

Non c’è partita contro il centrodestra: potrebbe essere questa la sintesi che ci consegna la Supermedia Youtrend/Agi: FdI avanza, il Pd è in calo, il M5s ugualmente in flessione e l’Alleanza Verdi e Sinistra registra un segno meno. L’altro sottotitolo del sondaggio potrebbe essere: requiem per il campo largo se non fosse ormai appurato da mesi, notizia arcinota. Anche se la segretaria Pd Elly Schlein continua a glissare il problema, parlando di contenuti e non di somma di sigle. Ma è proprio sui contenuti e sulle candidature delle regionali prossime venture che su registrano pesanti divergenze. Questo è il quadro che emerge dalle ultime rilevazioni del venerdì che registrano una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. I numeri di oggi derivano dai sondaggi realizzati dal 20 settembre al 2 ottobre e la media è stata ricavata il giorno 3 ottobre; sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La Supermedia ha tenuto conto dei sondaggi realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 25 settembre), Quorum (23 settembre), SWG (23 e 30 settembre), e Tecne’ (21 settembre e 1 ottobre).

Supermedia tragica per il campo largo: perdono Pd,M5S, Avs

A due anni di governo la maggioranza continua a raccogliere la fiducia degli elettori. Fratelli d’Italia è stabilmente il primo partito: guadagna lo 0,4% e raggiunge il valore massimo (29,4%) dallo scorso marzo. Bene anche Forza Italia, che conquista lo 0,1% e sale così al 9,3%. La Lega di Matteo Salvini rimane stabile al 8,5%. Così come Noi Moderati (0,9%). Le tegole si abbattono sull’opposizione. Il Partito democratico vede i consensi scendere dello 0,1% e scivola così al 23,2%. Non paga la critica strumentale non accompagnata da una visione di Paese. Il calo del primo partito di opposizione con il combinato disposto dell’ulteriore contrazione del Movimento Cinque Stelle, che cala dello 0,8% e crolla addirittura al 10,9%, restituiscono l’idea di una coalizione incapace di suggerire una parte costruttiva alla loro azione politica. A ciò si aggiunge il calo di Alleanza Verdi e Sinistra, che perde lo 0,1% e si attesta al 6,4%. Una dèbacle per le opposizioni, settimana da dimenticare.

Centrodestra al 48,1 per cento

Per quanto riguarda i partiti considerati “minori”, c’è da registrare il balzo in avanti di Azione (+0,4%) e Italia Viva (+0,2%) e si attestano rispettivamente al 3,3 e al 2,5%. Bene anche Più Europa che cresce dello 0,1% e sale al 1,8%. La Supermedia coalizioni 2022: vede il Centrodestra al 48,1.