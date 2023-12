Sondaggio Pagnoncelli, schiaffo alla Schlein: FdI vola, il Pd vede nero, tallonato dal M5S

Fratelli d’Italia veleggia oltre il 29,3% con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto all’ultimo mese. Per il Pd il sondaggio Pagnoncelli è un incubo: 19 per cento per il partito della Schlein. Il che fa ridere. Appena venerdì su Repubblica la segretaria aveva dichiarato incautamente che il governo “cadrà molto presto”. Invitando tutti “a tenersi pronti per il voto”. Ci sarebbe da ridere se fosse una boutade da cabaret. In realtà l’emorragia di consensi è grave e costante. Bene ha detto Senaldi, condirettore di Libero, a commentare così la dichiarazione velleitaria della Schlein: “Si spiega solo se Repubblica le abbia chiesto una battuta per un titolo roboante a tutta pagina…”. Non si spiega in altro modo un vaneggiamento simile. Dai numeri che snocciola il sondaggista sul Corriere oggi in edicola non si scappa.

Schlein aveva detto: “Il governo cadrà, tutti pronti per il voto”

Emerge che- al netto dei cali minimi di Lega e Forza Italia – il governo è saldissimo. Il dato di Fratelli d’Italia che sfonda il 29 per cento galvanizzerà la platea di Atreju, Elly Schelin e la sinistra continuano a mettere il disco rotto di una coalizione divisa. Ma è un sogno dal quale si risvegliano con l’incubo di vedere un’opposizione inutille e lacerata; condannata – allo stato delle cose- a rimanere tale ancora per molto, incapace per numeri, strategia e visione ad incarnare uno straccio di alternativa. I sondaggi – e quello di Nando Pagnoncelli lo conferma -continuano da mesi a dare al Pd sotto la soglia minima del 20 per cento. Con un altro macigno che si intravede all’orizzonte.

Ora Schlein ha un altro incubo: il sorpasso del M5S

Un Movimento Cinque Stelle che distacca il partito della Schlein di soli due punti. Il Pd infatti è al 19 per cento e il Movimento di Giuseppe Conte lo tallona al 17,2 per cento. Una distanza sottile che fa percepire come un’incognita il voto di giugno 2024 per le Europee. E soprattutto il dopo voto. C’è poca fiducia che Schlein duri dopo questa tornata elettorale. I rumors danno Paolo Gentiloni pronto a prendere le redini del partito. Da Nicola Porro a “Stasera Italia” c’è uno Sgarbi che sentenzia riguardo alla segreteria Pd: “Schlein ha le ore contate”.

Sondaggio Pagnoncelli: sorpasso in “coda”: Renzi supera Calenda

Tiene Forza Italia che ora è al 6,8 per cento. Stabile la Lega all’8 per cento con una lieve flessione. Azione di Carlo Calenda è al 3,2 per cento e subisce il sorpasso di Italia Viva che si posiziona al 3,5 per cento. Crolla +Europa di Emma Bonino che è al 2,4 per cento. Insomma il centrodestra, visti questi numeri, non teme cadute.