Sondaggio horror per le opposizioni: il Pd di Schlein segna un nuovo record negativo, crolla il M5S

Arriva un nuovo sondaggio horror per l’opposizione, Pd in testa. Lo certifica la Supermedia Youtrend di questa settimana. Il Pd fa registrare un nuovo minimo per la segreteria Elly Schlein (19,2%) mentre il M5S di Giuseppe Conte perde addirittura quasi un punto in 14 giorni, scendendo sotto il 16%. Gli altri partiti di opposizione restano stabili, con l’eccezione di Azione che perde anch’essa qualcosa (-0,2%). La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna comprende le rilevazioni realizzate dal 23 novembre al 6 dicembre ed è stata effettuata il giorno 7 dicembre.

Sondaggio: la coalizione di centrodestra avanza. E’ ancora luna di miele

Messaggio a chi parla in tv e sui giornaloni di fine della luna di miele tra governo ed elettori. Brutto risveglio per loro, brutto ritorno alla realtà, secca smentita: per quanto riguarda il totale delle coalizioni, il centrodestra si attesta al 46,7%, in crescita dello 0,2 per cento. Mentre l’asse tra Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa non decolla, si attesta al 25,2%o.

Stabile al primo posto FdI. Nuovo minimo storico per il Pd

Al primo posto tra i partiti è stabile Fratelli d’Italia con il 28,7 per cento. Affonda ancora di uno 0,1 per cento il Partito democratico, che scende al 19,2%. Fino a primavera prossima potrebbe avverarsi la profezia (mai smentita) di Zingaretti: Con Elly arriveremo al 17 per cento alle Europee. Perde molto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che in due settimane lasciano per strada lo 0,9%, quasi un punto percentuale, crollando al 15,6%. Insomma, Pd e M5S hanno più di un problema.

I dati degli altri partiti

Va bene la Lega di Matteo Salvini, che incassa un +0,2% e sale al 9,3%. Forza Italia perde lo 0,3% e va al 7,5%. Ma la performance rimane positiva perchè il diretto competitor degli azzurri, Azione, fa malissimo. Carlo Calenda che sogna il sorpasso su FI dovrà farsene una ragione e fare i conti con un calo dello 0,2% che la colloca al 3,8%. Fi può stare tranquilla. I dati degli altri partiti vedono Verdi-Sinistra italiana invariato al 3,4%; Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 3,1%, +Europa di Emma Bonino si mantiene sul 2,6%, Italexit si attesta all’1,8% (-0,2%). Concludono Unione Popolare all’1,5% (+0,3%) e Noi moderati di centrodestra all’1,3% (+0,4%).