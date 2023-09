Sondaggi, FdI sfiora il 30%: leadership di Meloni sempre più forte. Il Pd sotto di quasi 10 punti

FdI primo partito, che sfiora il 30% e stacca di quasi 10 punti il Pd, e leadership di Giorgia Meloni sempre più forte: i sondaggi confermano il consenso degli italiani per il premier e per il suo partito, che continua a trainare un centrodestra vincente. Due, in particolare, le rilevazioni di queste ore che restituiscono lo stesso quadro, pur con la fisiologica oscillazione delle percentuali tra una indagine e l’altra: una di Analisi Politica e una di Tecnè-Dire.

Analisi Politica: FdI al 29,1%. Pd staccato di quasi 10 punti

In particolare, nell’ultimo sondaggio di Analisi politica FdI si attesta al 29,1%, consolidando la posizione di primo partito italiano. Al secondo posto, ma distaccatissimo si trova il Pd, che si ferma al 20,2%. Il M5S resta al 15,8%. Seguono la Lega al 9,1% e Forza Italia al 7,8%. Si trovano invece sotto la soglia del 4%, necessaria per l’ingresso al Parlamento europeo, Azione di Carlo Calenda, che è al 3,8%, Italia Viva, che si ferma al 2,8%, e Alleanza Verdi e Sinistra che non va oltre il 2,4%.

Stessa fotografia negli altri sondaggi: la rilevazione di Tecnè-Dire su FdI e gli altri partiti

La fotografia resta identica, nonostante qualche oscillazione dei numeri, nel sondaggio Tecnè-Dire. Qui FdI è accreditato al 28,5% contro il 20,3% del Pd. Terzo il Movimento 5 stelle al 15,5%. Dunque, sul “podio” non cambia nulla, distanze siderali comprese. Una differenza si trova invece nel consenso riscontrato per FI e Lega. Gli azzurri, infatti, secondo Tecnè, si collocano sopra il Carroccio, con il 10,2% contro l’8,9% leghista. Anche in questo caso le altre forze dell’opposizione restano tutte sotto la soglia del 4%: Azione è al 3,6%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,5%, Italia Viva al 2,6%, +Europa al 2,5%.