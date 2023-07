Meloni-Schlein, non c’è partita: tra inchieste fuffa e veleni di sinistra, FdI vola nei sondaggi

La caciara sul caso Delmastro, le inchieste di Report sulla Santanché, la Schlein che s’indigna, Bonelli che attacca, Conte che si sbatte, i veleni contro Sangiuliano e il caso del figlio di La Russa “condannato” dalle opposizioni prima ancora di sapere cosa sia accaduto, fanno bene, molto bene al centrodestra. Risultato? Il partito del premier, Fma anche grazie alla politica “del fare” e a un centrodestra che sta nel Paese con le gambe sul terreno e non con la testa nelle polemiche, come la sinistra.

Ieri sera, Enrico Mentana, nel suo Tg de La 7, ha svelato come le polemiche sui cosiddetti “scandali” della destra negli italiani abbiano soltanto aumentato la voglia di votare a destra, con Fratelli d’Italia che nell’ultimo sondaggio della Swg decolla fino al 28,8% con un balzo dello 0.5% nella settimana che sembrava la più turbolenta.: anche secondo YouTrend per SkyTg24 FdI ha raggiunto il 29,7% con un più 1,7% rispetto all’ultima rilevazione del 19 giugno. Il partito di Elly Schlein – staccato di dieci punti da FdI – è19,8%, con una perdita dello 0,9%. Male anche il M5S, che perde sia nel sondaggio Swg che nella rilevazioni di Youtrend. Nel centrodestra, invece, è Forza Italia a pagare il prezzo della scomparsa di Berlusconi mentre tiene la Lega che sale al 10% per la Swg.