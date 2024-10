Salvini contro la Salis: “Io da ministro sono a processo, lei scappa dal carcere con l’immunità…” (video)

“Se un Paese chiede di processare chi ha usato l’immunità per scappare dal carcere è uno scandalo, ma se un ex ministro dell’Interno – mandato a processo dalla sinistra – rischia sei anni di carcere per aver difeso i confini va tutto bene…”, spiega Matteo Salvini, in un video nel quale fa notare la differenza tra lui, che è alla sbarra e chiede di essere giudicato per la sua attività politica da ministro, nel processo Open Arms, e Ilaria Salis, che chiede l’immunità politica per possibili reati commessi da cittadina comune e sui quali l’Ungheria chiede che vada a giudizio.

Ieri, la Salis, aveva detto, a Bruxelles, di essere stata sottoposta alla “tortura bianca”, una tecnica di tortura psicologica che mira alla completa deprivazione sensoriale e all’isolamento del detenuto, particolarmente in voga in Iran. Per l’eurodeputata di Avs (gruppo The Left) l’Ungheria ha chiesto formalmente al Parlamento Europeo la revoca dell’immunità parlamentare.