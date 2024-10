Russia e Iran sempre più vicini: Putin e Pezeshkian annunciano il progetto di un nuovo “ordine mondiale”

“C’è urgente bisogno di un nuovo ordine mondiale che distribuisca più equamente le ricchezze”: parole chiare, con cui Vladimir Putin si è rivolto al resto del mondo nell’ultimo vertice con l’Iran in Turkmenistan. L’incontro si è svolto presso la località di Ashgabat, dove lo Zar ha incontrato per la prima volta il presidente iraniano Pezeshkian in un vertice durato un’ora. Il legame tra Russia ed Iran è “una priorità” per Vladimir Putin, che può vantare un solido rapporto di cooperazione tra i due stati che in ambito militare si è consolidato già in passato, soprattutto nella fornitura di droni Shahed di fabbricazione iraniana per attaccare l’Ucraina.

Putin e l’idea di un “Nuovo ordine mondiale” anti-americano

Secondo il Presidente russo Vladimir Putin, la necessità è quella di istituire in modo “irreversibile” un “nuovo ordine mondiale” distante dal dominio americano. Forse anche per questo motivo la Russia e l’Iran devono essersi ritrovate vicine in ambito politico. “Le relazioni si stanno sviluppando molto bene. Quest’anno assistiamo a una crescita dell’interscambio”, ha raccontato il presidente russo sul bilaterale in Turkmenistan con il suo omologo.

Russia e Iran, Pezeshkian: ” Firmeremo una nuova partnership strategica”

Il Presidente Masoud Pezeshkian ha precisato che la Russia e l’Iran dovrebbero firmare una nuova partnership strategica la prossima settimana presso Kazan, proprio a margine del vertice dei paesi Brics nello stesso luogo. “Auspico che concluderemo questo accordo durante il vertice con la Russia. Le nostre posizioni sono molto simili”, ha spiegato Pezeshkian in merito al nuovo accordo. I rapporti sarebbero “strategici e sinceri” e la collaborazione “si rafforza ogni giorno di più nei settori dell’economia e della cultura”, secondo il Presidente iraniano.