Putin: “L’attentato di Mosca compiuto da terroristi islamici, ma chi li aspettava in Ucraina?”

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l’attacco terroristico al municipio Crocus di Krasnogorsk è stato compiuto da islamisti radicali. “Sappiamo che il crimine è stato commesso per mano degli islamici radicali, la cui ideologia lo stesso mondo islamico combatte da secoli”, ha detto il capo del Cremlino citato da Ria Novosti.

Putin ha però di nuovo sottolineato presunte responsabilità ucraine: “Dobbiamo capire perché i terroristi cercavano di andare in Ucraina e chi li aspettava là, e sorge la domanda: chi ha beneficiato di questo?”. Il presidente russo ha aggiunto che gli Usa “attraverso diversi canali” stanno cercando di “convincere tutti” che “non c’è traccia di Kiev” dietro all’attentato terroristico di Mosca e che “si tratta dell’Isis”.

“L’orrendo crimine commesso il 22 marzo nella capitale della Russia è un atto di intimidazione… e sorge immediatamente la domanda: a chi giova? Questa atrocità non può che essere un elemento di tutta una serie di tentativi da parte di coloro che combattono il nostro Paese dal 2014 per mano del regime neonazista di Kiev”, ha dichiarato Putin. Aggiungendo che i nazisti, come è noto, “non hanno mai esitato a usare i mezzi più sporchi e disumani per raggiungere i loro obiettivi”.

E ancora: chi ha ordinato l’attacco di venerdì a Mosca “sperava di seminare panico e discordia nella nostra società, ma ha trovato unità e determinazione per resistere a questo male”.

Sul fronte bellico, il presidente russo ha dichiarato che “la controffensiva ucraina è fallita”.”Tutti i tentativi di Kiev per stabilizzare il fronte falliscono – aggiunge -. La Russia va avanti nell’operazione militare speciale”, Putin ha poi affermato che in Ucraina è nata una nuova “gioventù hitleriana”.

La replica a distanza di Washington non si è fatta attendere. “Non c’era alcun collegamento con l’Ucraina” e “questa è solo altra propaganda del Cremlino”. Con queste parole il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha replicato indirettamente a Putin, in dichiarazioni rilanciate da Sky News a tre giorni dalla strage alle porte di Mosca.