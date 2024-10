Kamala Harris spiazza di nuovo i dem: “Ho una Glock, ci sparo al poligono” (video)

Kamala Harris come Calamity Jane, la celeberrima pistolera del Far West: la vicepresidente americana è tornata a cavalcare il tema delle armi, citando addirittura la sua Glock. Una chiave ammiccante nei confronti degli elettori più conservatori, ma che spiazzano ulteriormente la base più a sinistra.

Harris è infatti tornata sulla questione della pistola e della sua passione per le armi in occasione dell’intervisa alla trasmissione giornalistica “60 Minutes” condotta sulla Cbs da Bill Whitaker. Il giornalista ha chiesto alla vice di Biden e attuale candidato dem alla Casa Bianca del suo approccio con le armi.

Nell’intervista al programma “60 Minutes” della Cbs, Kamala Harris ha riferito non solo di possedere una pistola Glock ma di averla usata: “Ho una Glock, e ce l’ho da un bel po’ di tempo”, ha detto al suo intervistatore. “Senti, Bill, il mio background è nelle forze dell’ordine (è stata procuratore distrettuale ndr), quindi ecco qua”. Quando le ha chiesto se avesse sparato, Harris ha risposto senza esitazione. “Certo che l’ho fatto. Al poligono di tiro. Sì, certo che l’ho fatto”, ha ripetuto, accompagnando l’affermazione con una sonora risata.

Kamala Harris ha citato la Glock, un’arma austriaca

La vicepresidente americana il mese scorso, durante un evento elettorale con Oprah Winfrey, aveva candidamente ammesso di essere in possesso di armi. Ma ha soprattutto suscitato scalpore nell’ala più a sinistra dell’elettorato la sua affermazione quando ha detto alla conduttrice: “Se qualcuno irrompe in casa mia, gli sparo”.

Harris ha evidenziato una certa contraddizione in questo contesto, perché come esponente democratico ha chiesto leggi che limitino il possesso delle armi, ma poi ha evidenziato che non solo lei, ma anche il candidato dem alla vicepresidenza, il governatore del Minnesota Tim Walz, detiene armi da fuoco. La candidata dem ha quindi parlato delle armi in un modo nuovo per un democratico.

Sui siti americani è stato evidenziato che la Glock non è made in Usa, ma è prodotta da un’azienda austriaca le cui pistole semiautomatiche con telaio in polimero, sono impiegate in alcune forze dell’ordine negli Stati Uniti.