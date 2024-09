Kamala Harris pistolera sconvolge la sinistra: “Se un intruso entra in casa mia gli sparo” (video)

Non ditelo a Elly Schlein nè tantomeno alla Boldrini, Kamala Harris sulle armi e sta un po’ più a destra della Lega e di Fratelli d’Italia. La vicepresidente democratica e candidata alla Casa Bianca ha lanciato un avvertimento a qualsiasi potenziale intruso in casa: “Se qualcuno irrompe in casa mia, gli sparo”.

Kamala #Harris: “Ho una pistola, se qualcuno entra in casa mia gli sparo” 👉 https://t.co/powRIckSIO pic.twitter.com/X7UMaE8oMV — Tg La7 (@TgLa7) September 20, 2024

La candidata presidenziale democratica e proprietaria di armi (come un gran numero di cittadini americani) ha rilasciato la dichiarazione che ha fatto inorridire la sinistra di mezzo mondo in un’intervista con Oprah Winfrey davanti a un pubblico in studio dal vivo, quando la conversazione si è spostata sulle leggi sulle armi.

Kamala Harris pistolera inorridisce la sinistra

“Probabilmente non avrei dovuto dirlo. Ma il mio staff se ne occuperà più tardi”, ha aggiunto Harris, ridendo. Kamala Harris ha risposto alla giornalista intervendo sulla crescente preoccupazione per la violenza politica dopo il secondo attentato contro il suo avversario alle elezioni presidenziali del 5 novembre, il repubblicano Donald Trump.

Harris non ci pensa proprio a proibire l’uso delle armi: ha infatti detto alla Winfrey di sostenere il Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che protegge il diritto al possesso di armi. La vice di Biden ha menzionato il suo possesso di armi nel 2019 quando era senatrice degli Stati Uniti e di nuovo nel dibattito della scorsa settimana con Trump in quello che sembrava un appello agli elettori più conservatori.

Harris, ex procuratore distrettuale di San Francisco e procuratore generale della California, ha detto ai giornalisti nel 2019: “Sono un proprietario di armi e possiedo un’arma probabilmente per il motivo per cui molte persone lo fanno: per la sicurezza personale”.