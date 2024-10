Il campione di ginnastica Bartolini picchiato e rapinato sotto casa denuncia: “Milano è una giungla” (video)

Milano sempre più violenta e insicura: l’ultimo a farne le spese, il campione mondiale di ginnastica Nicola Bartolini. “Milano è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ‘ladro’ anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”: Lo scrive, in una storia su Instagram, il ginnasta Nicola Bartolini, oro nel corpo libero ai Mondiali del 2021.

La video denuncia su Instagram

“Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni – prosegue il sardo, classe 1996, che mostra anche una ferita alla mano e un livido sulla fronte – fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero aggressore”.

Chi è Nicola Bartolini

Classe ‘96. È cresciuto a Quartu Sant’Elena e ha iniziato a fare ginnastica a soli