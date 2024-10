Fazzolari: “Dal Fatto Quotidiano l’ennesima bufala su di me: massima fiducia al presidente di Ita”

“Anche oggi mi trovo costretto a smentire una fake news sul mio conto, questa volta diffusa dal Fatto Quotidiano. È falso che io abbia mai pensato di sostituire il presidente di Ita Antonio Turicchi, che sta svolgendo in modo egregio il proprio compito e che gode della piena fiducia del Governo, e mia per quanto possa contare. Falso quindi che io possa aver in alcun modo ‘inguaiato Ita’ per questo, come titola Il Fatto”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di Governo, in merito ad un articolo apparso stamani sull’edizione cartacea de Il Fatto Quotidiano e intitolato “Chigi inguaia Ita: i pizzini sull’uscita del presidente”.

“Ovviamente – spiega Fazzolari – chi si è inventato questa notizia, non so a che fine o a vantaggio di chi, ne risponderà in tribunale. Nel caso in cui, anche stavolta, qualcuno dovesse provare a parlare in modo pretestuoso di attacco alla libera stampa, ribadisco che non ho ancora trovato un articolo di legge che consenta di scrivere il falso, diffondere menzogne e provare a infangare le persone. Finché non sarà approvata in Italia una norma che consente ai giornali di diffondere a proprio piacimento fake news, mi avvarrò del diritto di difendere la mia onorabilità davanti a un giudice” conclude il sottosegretario.