Brescia sotto choc: bambina di 10 anni stuprata e messa incinta in un hotel che ospita i migranti

Giorno dopo giorno avrebbe carpito la fiducia di madre e figlia fino ad apparire un “amico comprensivo“. E’ quanto si legge su Bresciaoggi che per primo ha dato la notizia di una bambina di dieci anni violentata nel centro di accoglienza San Colombano di Collio (Brescia) e rimasta incinta dopo gli abusi. A denunciare i fatti, si legge sul quotidiano, ”sarebbe stata la madre, accortasi di comportamenti ‘strani e anomali’ della piccola che improvvisamente era apparsa apatica e sempre più svogliata. Davanti agli operatori del centro è poi emerso l’orrore della violenza subita”. L’uomo è ora rinchiuso nel carcere di Brescia, con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Brescia, la comunità si interroga sulla bambina stuprata nel centro per migranti

L’uomo, arrestato avrebbe abusato della piccola, ospite del centro di Collio insieme alla madre, approfittando della fiducia carpitale nel corso delle settimane passate insieme come vicini di stanza della struttura. “Siamo una comunità di 2.150 abitanti e gli ospiti dell’hotel Al Cacciatore di San Colombano sono 20: troppi per una frazione di 1.000 persone. Abbiamo avuto diversi problemi, tra cui la segnalazione qualche settimana fa da un residente peraltro straniero che non avrebbe più fatto fare ginnastica all’aperto alla figlia nel centro sportivo vicino alla scuola a causa dello stazionare di gruppi di giovani stranieri nel centro stesso»”, commenta al Giornale di Brescia Mirella Zanini, sindaco di Collio. “La gente deve sapere che i sindaci non sanno chi sono gli ospiti. Arrivano dei codici dietro ai quali ci sono persone, ma a noi non è dato sapere chi sono gli ospiti del Cas. Certo, anche io mi chiedo dove fossero quando accadevano i fatti la madre, gli educatori e gli addetti dell’onlus. Ma ormai è tardi per dare risposte. Ora attendo lunedì per sentire il Prefetto, ma qui il clima da oggi si è fatto incandescente”.