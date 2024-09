Violenze in corsia, accoltellato un medico nell’ospedale di Bolzano. Perforato il timpano a un altro a Cagliari

Ancora medici aggrediti in corsia. Un dottore è stato accoltellato ieri sera nel reparto di psichiatria dell’Ospedale “San Maurizio” a Bolzano. Gli agenti sono intervenuti d’urgenza e hanno soccorso il sanitario, che pochi attimi prima era stato raggiunto da un fendente alla schiena sferratogli con un coltello da cucina da un uomo. In seguito è stato identificato per un 57enne bolzanino, incensurato, in passato in cura nello stesso reparto, ma attualmente non ricoverato. Gli agenti hanno sequestrato il coltello, abbandonato per terra dall’aggressore prima di darsi alla fuga. Il medico, per fortuna, ha riportato solo lesioni superficiali.

Violenze in corsia, accoltellato un medico all’ospedale di Bolzano

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, in breve tempo gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato e rintracciato l’aggressore presso la propria abitazione, dove si era rifugiato. Accompagnato in Questura, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, senza dare però una giustificazione plausibile. Essendo trascorsa la flagranza, l’uomo denunciato è in stato di libertà per lesioni volontarie aggravate dall’uso dell’arma e dalla professione esercitata dalla parte offesa.

Il questore: un atto gravissimo, di violenza immotivata

“Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare, immotivata violenza, che solo per un caso fortuito non ha avuto ben più tragiche conseguenze”, così il questore Sartori. “Episodi simili non possono essere tollerati. Chi opera sul territorio al servizio della Comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti di questo genere. Talvolta tuttavia i soli interventi delle Forze di Polizia non bastano a prevenirli, ed è per questo che appare indispensabile la sinergia tra istituzioni, enti e associazioni che operano, a vario titolo, nel mondo del disagio sociale e personale”. In provincia di Cagliari, invece, un medico di base è stato aggredito da un paziente nel suo studio a Pirri. Un 44enne ha malmenato il suo medico sessantenne, che è stato trasportato all’ospedale. Lì gli è stata diagnosticata la perforazione del timpano e 50 giorni di cure. L’aggressore è stato arrestato dagli agenti delle volanti di Cagliari.